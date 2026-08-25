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Suriye'de terör örgütü YPG'den fesih kararı

Suriye yönetimi ile 29 Ocak 2026'da ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakata varan terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk askeri güç olarak dağıtıldığını açıkladı. Kararın ardından mutabakat kapsamında yürütülecek entegrasyon sürecinin nasıl uygulanacağı izlenecek.

Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 21:46
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 21:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'de terör örgütü YPG'den fesih kararı

Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada örgütün askeri yapısına ilişkin alınan kararı duyurdu. Abdi, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamayla birlikte Suriye Demokratik Güçleri adı altında faaliyet gösteren askeri yapının yetkisinin sona erdirildiği ve özerk askeri güç statüsünün sonlandırıldığı bildirildi.

Suriye yönetimi ile 29 Ocak'ta mutabakat sağlanmıştı

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak 2026'da ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, taraflar arasındaki ateşkesin yanı sıra örgüte bağlı yapıların kademeli entegrasyonunu kapsıyordu.

Fesih açıklamasının ardından mutabakatın entegrasyona ilişkin hükümlerinin hangi takvim ve yöntemle uygulanacağı sürecin takip edilen başlıkları arasında yer alacak.

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