  • Soykırımcılar neye uğradığını şaşırdı! 4 İsrail askeri öldürüldü

Soykırımcılar neye uğradığını şaşırdı! 4 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
Soykırımcılar neye uğradığını şaşırdı! 4 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü Nahal Tugayı'ndan olmak üzere 4 askerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise söz konusu çatışmaların yakın mesafede gerçekleştiği bilgisini geçti.

Böylece, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 10'a yükseldi.

