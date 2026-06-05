Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Soykırımcı İsrail'den Lübnan halkına tehdit
ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi
ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi
Çok Okunanlar