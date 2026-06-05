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Soykırımcı İsrail'den Lübnan halkına tehdit

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi

Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 09:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Soykırımcı İsrail'den Lübnan halkına tehdit

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi

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