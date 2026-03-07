Pezeşkiyan’dan komşu ülkelere mesaj: Özür diliyorum, askeri müdahale olmayacak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından bölge ülkelerine mesaj verdi. Komşu ülkelere yönelik saldırılar nedeniyle özür dileyen Pezeşkiyan, “İran’a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 11:30
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede tırmanan gerilimin ardından komşu ülkelere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Pezeşkiyan, İran’ın bölge ülkeleriyle düşmanlık içinde olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti.”
BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı.
İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.
ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI ARTIYOR
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi ise yaralandı.
Bölgede gerilim devam ederken tarafların karşılıklı açıklamaları, Orta Doğu’daki krizin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.
