Ortaklarda ateşkes gerilimi: Trump savaşı bitirmek istiyor, Tel Aviv ayak diretiyor
ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimde, Washington ve Tel Aviv'in öncelikleri arasındaki fark dikkat çekiyor. İsrail basınına yansıyan değerlendirmelere göre, Tel Aviv yönetimi olası bir ateşkes ihtimalinden kaygı duyarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı kısa sürede sonlandırmak istediği öne sürülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:35
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 12:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail, İran ile olası bir ateşkesten endişe ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı haftalar içinde bitirme hedefi iki müttefik arasında stratejik ayrışma sinyali veriyor.
TRUMP'TAN SÜRPRİZ ÇIKABİLİR
The Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli yetkililer, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtse de Trump'ın sürpriz bir kararla geçici ateşkes ilan edebileceğinden endişe ediyor. Yetkililer, şu ana kadar böyle bir planın somut göstergesine ulaşılmadığını ifade ederken, "Trump bizi şaşırtabilir" değerlendirmesinde bulundu.
DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR
Haberde ayrıca, ABD yönetiminin İranlı ve Amerikalı yetkilileri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya getirmek için diplomatik temas yürüttüğü iddiası da yer aldı. Bu girişim, sahadaki askeri gerilime rağmen diplomasi kanallarının tamamen kapanmadığına işaret ediyor.
TRUMP TALİMAT VERDİ
Öte yandan The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre ise Trump, yakın çevresine savaşın planlanan 4 ila 6 haftalık takvim doğrultusunda hızla sona erdirilmesi talimatı verdi. Haberde, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "son aşamaya" geldiği ve Trump'ın sürecin uzamasından rahatsız olduğu ifade edildi.
Savaşın uzamasının ABD iç politikasında dikkat dağıttığını düşünen Trump, yaklaşan seçim süreci ve göçmen meselesi çatışmayı hızla sonlandırma isteğini güçlendiriyor.
PETROLE ULAŞIMDA NET BİR PLAN YOK
Öte yandan Trump'ın, olası bir anlaşma kapsamında ABD'nin İran petrolüne sınırlı erişim sağlaması fikrini de gündeme getirdiği, ancak bu konuda net bir planın henüz oluşmadığı belirtildi.
Tüm bu gelişmeler, İsrail'in daha uzun süreli ve kapsamlı bir askeri süreçten yana olduğu, buna karşın Washington'ın hızlı bir çıkış aradığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Taraflar arasındaki bu yaklaşım farkı, savaşın seyrini belirleyecek en kritik unsur olarak öne çıkıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
