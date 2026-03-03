“Müzakere tuzağı” itirafı: Vakit kazanmak için oyaladık
ABD basınında yer alan haberlere göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik saldırı bir hafta önceden planlandı ancak hava şartları nedeniyle ertelendi. İsrailli bir yetkili ise Cenevre’deki müzakerelerin “vakit kazanmak için” yürütüldüğünü iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 09:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD merkezli Axios, üst düzey ABD’li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ali Hamaney ve oğullarının her cumartesi günü üst düzey İranlı yetkililerle toplantı yaptığını yazdı.
Habere göre 21 Şubat’ta bu toplantının vurulması için operasyon kararı alındı ancak hava muhalefeti nedeniyle saldırı bir hafta ertelendi.
“SAKLANMAMASI ŞAŞIRTICI”
İsrailli ve ABD’li yetkililer, aradan geçen bir haftada en büyük endişelerinin Hamaney’in konutundan yer altı sığınağına inmesi olduğunu aktardı.
ABD yönetiminden bir yetkili, Hamaney’in yer altı sığınaklarına girmemesinin “sürpriz” olduğunu ifade etti.
“DİPLOMASİYE İNANDIRDIK” İDDİASI
İsrailli bir yetkili, Cenevre’de yürütülen müzakerelerin yalnızca yeni saldırı tarihine kadar vakit kazanmak amacıyla sürdürüldüğünü öne sürerek, “Vakit kazanmak için oyaladık.” ifadelerini kullandı.
Yetkili, İran tarafının “diplomasi yolunun hala açık olduğunu” düşünmesi için görüşmelerin devam ettirildiğini iddia etti. Axios, Cenevre’de sunulan son teklifin 10 yıllık zenginleştirme moratoryumu, ardından sembolik kapasite ve sivil ihtiyaçlar için ücretsiz nükleer yakıt içerdiğini yazdı.
Halefi olarak gösterilen oğlu da öldürüldü iddiası
İsrail basını, Hamaney’in ardından halefi olarak gösterilen oğlu Mücteba Hamaney’in (57) de öldüğünü iddia etti. 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı’nda görev alan Mücteba Hamaney, babasının politikalarına verdiği güçlü destekle biliniyordu.
Hamaney’in ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade’nin de iki gün sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü.
CENTCOM: İLK KEZ KAMİKAZE İHA KULLANDIK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), “Destansı Öfke” operasyonunun ayrıntılarını açıkladı. ABD’nin tarihte ilk kez kamikaze İHA kullandığı bildirildi.
Bu dronların, Rusya’nın Ukrayna savaşında kullandığı İran yapımı Shahed tipi İHA’lara benzediği ve maliyetinin yaklaşık 35 bin dolar olduğu ifade edildi.
CNN: Saldırı sabah saatlerine alındı
CNN’in beş yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA ve Mossad uzun süre Hamaney’in günlük programını izledi.
İstihbarat birimleri, İran liderinin gündüz saatlerinde kendisini daha güvende hissettiğini ve koruma önlemlerini gevşettiğini tespit etti. Bu nedenle normalde gece planlanan saldırının sabah saatlerine alındığı belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
7 KOMUTANA DAHA SUİKAST
İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail’in saldırılarında 7 üst düzey İran komutanının daha öldüğünü duyurdu.
Hayatını kaybettiği belirtilen isimler şöyle açıklandı:
Tümgeneral Muhammed Şirazi - Ali Hamaney'in ofis Genel Sekreteri.
Tümgeneral Ekber İbrahimzade - Şirazi'nin yardımcısı.
Muhsini Mutlak - Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı.
Tümgeneral Salih Esedi - Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı.
Gulamreza Rezaiyan - Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı.
Tümgeneral Hasan Ali Tacik - Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı.
Tümgeneral Muhsin Darrehbaği - Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı.
Çok Okunanlar