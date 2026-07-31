Mısır'daki saldırıya İsrail iddiası: Bölgesel gerilim uyarısı
Mısır'daki saldırıya İsrail iddiası: Bölgesel gerilim uyarısı
Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Halime, Dimyat Limanı'ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerine yönelik saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Mısır'ın güvenliğinin önemine dikkat çekerek İsrail'in bölgedeki provokasyonlarına karşı uyarıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 09:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Halime, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, Mısır'ın güvenliğinin İran açısından en üst düzeyde önem taşıdığını belirterek, İsrail'in bölgedeki provokasyonları konusunda uyardı.
Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Salah Halime, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'ndaki gemilere yönelik saldırılara dikkati çekti.
Mısır'ın ilk andan beri olaya temkinli yaklaştığı ve hiçbir ülke veya örgütü suçlamadığını vurgulayan Halime, Kahire yönetiminin, bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı bir duruş sergileyeceğini ifade etti.
Saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) İran yapımı olabileceği yönünde işaretler olduğunu belirten Halime, söz konusu İHA'ların Irak veya Yemen'deki İran destekli gruplarca atılmış olabileceği ihtimaline değindi.
Bu eylemin Orta Doğu'da savaş çapını genişletme amacı taşıdığına değinen Halime, söz konusu saldırıların arkasında İsrail'in olabileceğine işaret etti. Halime, "Dolaylı da olsa bu saldırının arkasında İsrail olabilir. Çünkü savaş çapının genişlemesi ve askeri operasyonların sürmesi, İsrail'in yararınadır. Kanaatimce Mısır'ın bu saldırıya karşı atacağı adımlar, diplomatik ve siyasi adımlarla başlar." ifadelerini kullandı.
Mısır'ın askeri anlamda bir adım atması gerekmesi halinde ise bunun "Mısır ulusal güvenliğinin yanı sıra Arap ve Afrika ulusal güvenlikleri çerçevesinde atılacağını" dile getiren Halime, Mısır'ın sergileyebileceği askeri duruşun da Birleşmiş Milletler ile uyum içinde olacağının altını çizdi.
- NE OLMUŞTU?
Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.
Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.
Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.
Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'a, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorulmuş, Trump ise "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını vermişti.
Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini savunan Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını söylemişti.
Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08:41 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'nı hedef alan ve sivil ölümlerine yol açan saldırısına sert tepki göstererek, "ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları, masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.
01.45 İran ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri tesislerini tek yönlü saldırı İHA'larıyla hedef aldığını açıkladı.
00.33 Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Salah Halime, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini söyledi.
00.14 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mısır'a düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin, "İran'ın, Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saygılı politikası herkesçe açıktır. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi bulunmuyor." dedi.
00.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na yönelik saldırıyı kınayarak, ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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Mısır'daki saldırıya İsrail iddiası: Bölgesel gerilim uyarısı
Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Halime, Dimyat Limanı'ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerine yönelik saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Mısır'ın güvenliğinin önemine dikkat çekerek İsrail'in bölgedeki provokasyonlarına karşı uyarıda bulundu.
Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Halime, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, Mısır'ın güvenliğinin İran açısından en üst düzeyde önem taşıdığını belirterek, İsrail'in bölgedeki provokasyonları konusunda uyardı.
Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Salah Halime, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'ndaki gemilere yönelik saldırılara dikkati çekti.
Mısır'ın ilk andan beri olaya temkinli yaklaştığı ve hiçbir ülke veya örgütü suçlamadığını vurgulayan Halime, Kahire yönetiminin, bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı bir duruş sergileyeceğini ifade etti.
Saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) İran yapımı olabileceği yönünde işaretler olduğunu belirten Halime, söz konusu İHA'ların Irak veya Yemen'deki İran destekli gruplarca atılmış olabileceği ihtimaline değindi.
Bu eylemin Orta Doğu'da savaş çapını genişletme amacı taşıdığına değinen Halime, söz konusu saldırıların arkasında İsrail'in olabileceğine işaret etti. Halime, "Dolaylı da olsa bu saldırının arkasında İsrail olabilir. Çünkü savaş çapının genişlemesi ve askeri operasyonların sürmesi, İsrail'in yararınadır. Kanaatimce Mısır'ın bu saldırıya karşı atacağı adımlar, diplomatik ve siyasi adımlarla başlar." ifadelerini kullandı.
Mısır'ın askeri anlamda bir adım atması gerekmesi halinde ise bunun "Mısır ulusal güvenliğinin yanı sıra Arap ve Afrika ulusal güvenlikleri çerçevesinde atılacağını" dile getiren Halime, Mısır'ın sergileyebileceği askeri duruşun da Birleşmiş Milletler ile uyum içinde olacağının altını çizdi.
- NE OLMUŞTU?
Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.
Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.
Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.
Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'a, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorulmuş, Trump ise "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını vermişti.
Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini savunan Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını söylemişti.
Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.
08:41 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'nı hedef alan ve sivil ölümlerine yol açan saldırısına sert tepki göstererek, "ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları, masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.
01.45 İran ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri tesislerini tek yönlü saldırı İHA'larıyla hedef aldığını açıkladı.
00.33 Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Salah Halime, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini söyledi.
00.14 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mısır'a düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin, "İran'ın, Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saygılı politikası herkesçe açıktır. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi bulunmuyor." dedi.
00.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na yönelik saldırıyı kınayarak, ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.
- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN 12 GÜN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.
- ABD-İRAN 40 GÜN SAVAŞI
İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.
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