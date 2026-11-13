Mali ordusuna Türk SAT komandolarından eğitim! Eski komandolar sahaya indi
Mali ordusuna Türk SAT komandolarından eğitim! Eski komandolar sahaya indi
Mali ordusunun özel kuvvetler personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış eski SAT komandoları tarafından eğitiliyor. Bamako'da yürütülen program kapsamında Mali askerlerine fiziksel hazırlık, yakın dövüş, silah kullanımı ve yaralılara müdahale gibi kritik alanlarda eğitim veriliyor. Eski SAT komandosu Ufuk Erdoğan, hedeflerinin Mali ordusunun kendi imkanlarıyla eğitim ve operasyon faaliyetlerini sürdürebileceği bir sistem kurmak olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:59
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 12:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eğitimi yürüten şirket, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından başkent Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda çalışmalarını tanıttı.
Kendisi de eski bir SAT komandosu olan şirketin kurucusu Ufuk Erdoğan, AA muhabirine, Mali'deki çalışmalarını ve şirketin uluslararası faaliyetlerini değerlendirdi.
Erdoğan, başlangıçta Türkiye'de bilinçli silah kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurdukları akademiyi, zamanla uluslararası alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını söyledi.
"Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek özel akademiyiz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Azerbaycan ve çeşitli Afrika ülkelerinde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ifade etti.
- "EĞİTMENLERİMİZ SAT KOMANDOLARINI YETİŞTİRMİŞ İSİMLERDEN OLUŞUYOR"
Erdoğan, eğitmen kadrolarının Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış deneyimli askerlerden oluştuğunun altını çizerek, "Ekibimiz tamamen tecrübeli askerlerden, SAT komandolarından oluşuyor. Hepsi SAT kursunda eğitmenlik yapmış ve şu an sahada aktif olan personeli yetiştirmiş isimler." dedi.
Mali'de kara kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler personeline eğitim verdiklerini söyleyen Erdoğan, Mali'nin ordusunu yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu, bu kapsamda eğitim ve danışmanlık alanında çeşitli anlaşmalar yaptıklarını dile getirdi.
Eğitim programlarını Mali ordusunun ihtiyaçlarına göre hazırladıklarını anlatan Erdoğan, fiziksel hazırlık, yakın dövüş, silah kullanımı ve sahada yaralanmalara müdahale gibi farklı alanlara odaklandıklarını ifade etti.
- "KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLECEKLERİ BİR SİSTEM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Mali ordusuna yalnızca askeri beceriler kazandırmayı değil, uzun vadede kendi imkanlarıyla faaliyet gösterebilecekleri bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Burada bize bağımlı, dışa bağımlı bir hale gelmelerinden ziyade onlar için kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece atış yapmak ya da silah kullanmaktan öte bir bakış açısı yerleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
BAMEX 2026 kapsamında çeşitli ülkelerden askeri heyetlerle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, eğitim ve danışmanlık alanında yeni işbirliklerine yönelik görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
Afrika'da özel güvenlik şirketlerinden de yoğun talep aldıklarını bildiren Erdoğan, özellikle madencilik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren güvenlik firmalarıyla eğitim ve donanım ihtiyaçlarına ilişkin temaslarda bulunduklarını ifade etti.
- BAMEX'İN GÜVENLİĞİ DE ONLARA EMANET
Şirketin 2 yıldır BAMEX'in güvenlik organizasyonuna danışmanlık sağladığını söyleyen Erdoğan, fuar alanı ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin planlanmasında polis ve askeri birimlerle birlikte çalıştıklarını kaydetti.
Erdoğan, fuar kapsamında sahada düzenlenen uygulamalı gösterilerde de Türk savunma sanayisi ürünlerinin güvenli biçimde denenmesi ve kullanılması süreçlerine eğitmenleriyle destek verdiklerini sözlerine ekledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Mali ordusuna Türk SAT komandolarından eğitim! Eski komandolar sahaya indi
Mali ordusunun özel kuvvetler personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış eski SAT komandoları tarafından eğitiliyor. Bamako'da yürütülen program kapsamında Mali askerlerine fiziksel hazırlık, yakın dövüş, silah kullanımı ve yaralılara müdahale gibi kritik alanlarda eğitim veriliyor. Eski SAT komandosu Ufuk Erdoğan, hedeflerinin Mali ordusunun kendi imkanlarıyla eğitim ve operasyon faaliyetlerini sürdürebileceği bir sistem kurmak olduğunu belirtti.
Eğitimi yürüten şirket, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından başkent Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda çalışmalarını tanıttı.
Kendisi de eski bir SAT komandosu olan şirketin kurucusu Ufuk Erdoğan, AA muhabirine, Mali'deki çalışmalarını ve şirketin uluslararası faaliyetlerini değerlendirdi.
Erdoğan, başlangıçta Türkiye'de bilinçli silah kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurdukları akademiyi, zamanla uluslararası alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını söyledi.
"Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek özel akademiyiz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Azerbaycan ve çeşitli Afrika ülkelerinde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ifade etti.
- "EĞİTMENLERİMİZ SAT KOMANDOLARINI YETİŞTİRMİŞ İSİMLERDEN OLUŞUYOR"
Erdoğan, eğitmen kadrolarının Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış deneyimli askerlerden oluştuğunun altını çizerek, "Ekibimiz tamamen tecrübeli askerlerden, SAT komandolarından oluşuyor. Hepsi SAT kursunda eğitmenlik yapmış ve şu an sahada aktif olan personeli yetiştirmiş isimler." dedi.
Mali'de kara kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler personeline eğitim verdiklerini söyleyen Erdoğan, Mali'nin ordusunu yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu, bu kapsamda eğitim ve danışmanlık alanında çeşitli anlaşmalar yaptıklarını dile getirdi.
Eğitim programlarını Mali ordusunun ihtiyaçlarına göre hazırladıklarını anlatan Erdoğan, fiziksel hazırlık, yakın dövüş, silah kullanımı ve sahada yaralanmalara müdahale gibi farklı alanlara odaklandıklarını ifade etti.
- "KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLECEKLERİ BİR SİSTEM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Mali ordusuna yalnızca askeri beceriler kazandırmayı değil, uzun vadede kendi imkanlarıyla faaliyet gösterebilecekleri bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Burada bize bağımlı, dışa bağımlı bir hale gelmelerinden ziyade onlar için kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece atış yapmak ya da silah kullanmaktan öte bir bakış açısı yerleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
BAMEX 2026 kapsamında çeşitli ülkelerden askeri heyetlerle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, eğitim ve danışmanlık alanında yeni işbirliklerine yönelik görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
Afrika'da özel güvenlik şirketlerinden de yoğun talep aldıklarını bildiren Erdoğan, özellikle madencilik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren güvenlik firmalarıyla eğitim ve donanım ihtiyaçlarına ilişkin temaslarda bulunduklarını ifade etti.
- BAMEX'İN GÜVENLİĞİ DE ONLARA EMANET
Şirketin 2 yıldır BAMEX'in güvenlik organizasyonuna danışmanlık sağladığını söyleyen Erdoğan, fuar alanı ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin planlanmasında polis ve askeri birimlerle birlikte çalıştıklarını kaydetti.
Erdoğan, fuar kapsamında sahada düzenlenen uygulamalı gösterilerde de Türk savunma sanayisi ürünlerinin güvenli biçimde denenmesi ve kullanılması süreçlerine eğitmenleriyle destek verdiklerini sözlerine ekledi.
Çok Okunanlar