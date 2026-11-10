Mali’den Türkiye’ye iş birliği mesajı: “Kendi kapasitemizi geliştirmek istiyoruz”
Mali’den Türkiye’ye iş birliği mesajı: “Kendi kapasitemizi geliştirmek istiyoruz”
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin kendisini dışa bağımlı hale getiren ortaklıklardan uzaklaşmak istediğini belirterek Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye açık olduklarını söyledi. Diop, “Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye gibi ortaklarla çalışmak istiyoruz.” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:11
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 12:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin kendisini dışa bağımlı hale getiren ortaklıklardan uzaklaşmak istediğini belirterek, 'Artık bizi kendine muhtaç bırakan ortaklıklardan adım adım uzaklaşmak istiyoruz.' dedi. Türkiye'nin Mali'nin yanında olduğuna işaret eden Diop, 'Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye gibi ortaklarla çalışmak istiyoruz.' dedi.
Bakan Diop, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026 kapsamında AA muhabirine, fuara artan uluslararası katılımı, Mali'nin Türkiye ile ilişkilerini ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Sahel Devletleri İttifakı (AES) arasındaki müzakereleri değerlendirdi.
Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita liderliğinde savunma ve güvenlik güçlerinin donatılması, teknoloji transferi ve savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda net tercihler yaptığını belirten Diop, Afrika ülkeleri için savunma ve güvenliğin temel öncelik olduğunu vurguladı.
Diop, Mali'nin bağımlılık yaratan ortaklıklardan zamanla çıkmak istediğine işaret ederek, "İleri teknoloji ve teçhizat edinmek istiyoruz, aynı zamanda teknoloji transferi de istiyoruz. Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye gibi ortaklarla çalışmak istiyoruz." dedi.
Türkiye'nin Mali'nin yanında olduğuna işaret eden Diop, geçen yıl ilki düzenlenen BAMEX fuarına Türk savunma sanayisi şirketlerinin geniş katılımından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Diop, kurulacak yeni ortaklıkların Mali'nin ve diğer Afrika ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamalarına ve dışa bağımlılıklarını zamanla azaltmalarına katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.
"TÜRK ŞİRKETLERİNİN HER ALANDA BİZİMLE ÇALIŞMASINI İSTİYORUZ"
Savunma, güvenlik ve teçhizat alımının Türkiye ile ilişkilerde önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Diop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, Mali'nin teçhizat taleplerini karşılamaya açık olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Diop, "Bugün hedefimiz askeri alanın ötesine geçerek Türkiye ile karşılıklı yarara dayalı ekonomik, ticari ve sanayi işbirliğini geliştirmek. Türk şirketlerinin Mali'ye gelerek enerji, tarım ve sağlık başta olmak üzere her alanda bizimle çalışmasını istiyoruz." diye konuştu.
Bu işbirliğinin Mali'nin ekonomisini dönüştürmesine ve kendi kapasitesini geliştirmesine katkı sağlamasını istediklerinin altını çizen Diop, ticaret hacminin artmasını, teknoloji transferinin gerçekleşmesini ve iki ülkenin iş insanlarının birlikte çalışmasını hedeflediklerini söyledi.
Türk Hava Yollarının (THY) Bamako seferlerini bir süreliğine askıya almasından da üzüntü duyduklarını belirten Diop, hava ulaşımının iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmede önemli rol oynadığını aktardı. Diop, seferlerin yeniden başlaması için gerekli kararların yakında alınmasını umduklarını dile getirdi.
Diop, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mali'ye verdikleri sürekli destek için teşekkür ederek, "Türkiye, bu dönemin bütün güçlüklerine rağmen yanımızda oldu. Bu dayanışmayı takdir ediyoruz ve Türkiye ile işbirliğimizin güçlenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
BAMEX'in ikinci yılında hem katılımcı sayısı hem de katılımın niteliği bakımından ilerleme kaydedildiğine değinen Diop, ilk fuarda yer alan ülkelere çok sayıda yeni ülkenin eklendiğini, bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde de geniş katılım olduğunu aktardı.
Diop, Rusya, Çin, Türkiye ve çok sayıda Afrika ülkesinin yanı sıra ABD ve başka ülkelerin de bu yıl fuarda yer almasıyla Mali'nin ortaklıklarını genişlettiğini ifade etti.
Diop, BAMEX'in zamanla hükümetleri, şirketleri, savunma ve güvenlik güçlerinin temsilcilerini bir araya getiren, Afrika'nın savunma ve güvenlik alanındaki başlıca buluşmalarından biri olmasını umduklarını dile getirdi.
BAMEX'e artan katılımın, Mali'ye ambargo uygulamak isteyenlere bir mesaj verdiğini dile getiren Diop, şöyle devam etti:
"İlk BAMEX'in başarılı olması için çaba gösterdik. İkinci fuar, kararlılığımızı ve direncimizi ortaya koydu. İlk fuara kuşkuyla yaklaşanların birçoğu da artık gelmeye başladı. Bu tehditlerin, baskıların, yaptırımların, hatta dezenformasyonun bile bir etkisi yok. Etkisi yok çünkü Mali belirlediği hedefler doğrultusunda çalışıyor. Artık bizi kendine muhtaç bırakan ortaklıklardan adım adım uzaklaşmak istiyoruz. İleri teknoloji ve teçhizat edinmek istiyoruz ama aynı zamanda teknoloji transferi de istiyoruz. Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye ve diğer ortaklarımızla çalışmak istiyoruz. Burada her kıtadan çok sayıda ülkenin bulunması, oluşturduğumuz bu ortamın yeni ortaklıklar kurmak için gereken güveni kazandığını gösteriyor."
"ECOWAS DA AES DE KENDİ YOLUNA DEVAM EDECEK"
Diop, ECOWAS'ın, AES ülkelerinin topluluğa dönmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
ECOWAS ve AES ülkelerinin dışişleri bakanlarının kısa süre önce Dakar'da bir araya geldiğini hatırlatan Diop, toplantının amacının, iki oluşum arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir çerçeve anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.
AES ülkelerinin, ECOWAS'a dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya da Diop, "Bu müzakerelerde önceliğimiz ECOWAS'a dönmek değil. Önceliğimiz, iki egemen oluşumun bir arada var olması ve halklarımızın çıkarlarını koruyacak biçimde işbirliği yapması." yanıtını verdi.
Diop, kişilerin ve malların serbest dolaşımının öncelikli konular arasında yer aldığının altını çizerek, ilerleyen aşamalarda güvenlik alanında da hangi koşullarda işbirliği yapılabileceğinin ele alınabileceğini belirtti.
Bakan Diop, Batı Afrika'yı temsil eden iki oluşumun bölgesel meselelerin yanı sıra Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde de ortak diplomatik çıkarları için birlikte çalışabileceğine işaret etti.
AES ülkelerinin ECOWAS üyeliği sayfasını kapatıp, toplulukla ilişkilerinde yeni sayfa açtığını dile getiren Diop, "ECOWAS da AES de kendi yoluna devam edecek. Her iki oluşum da işbirliğine, diyaloğa ve istişareye açık." değerlendirmesinde bulundu.
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Mali’den Türkiye’ye iş birliği mesajı: “Kendi kapasitemizi geliştirmek istiyoruz”
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin kendisini dışa bağımlı hale getiren ortaklıklardan uzaklaşmak istediğini belirterek Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye açık olduklarını söyledi. Diop, “Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye gibi ortaklarla çalışmak istiyoruz.” dedi.
Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin kendisini dışa bağımlı hale getiren ortaklıklardan uzaklaşmak istediğini belirterek, 'Artık bizi kendine muhtaç bırakan ortaklıklardan adım adım uzaklaşmak istiyoruz.' dedi. Türkiye'nin Mali'nin yanında olduğuna işaret eden Diop, 'Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye gibi ortaklarla çalışmak istiyoruz.' dedi.
Bakan Diop, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026 kapsamında AA muhabirine, fuara artan uluslararası katılımı, Mali'nin Türkiye ile ilişkilerini ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Sahel Devletleri İttifakı (AES) arasındaki müzakereleri değerlendirdi.
Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita liderliğinde savunma ve güvenlik güçlerinin donatılması, teknoloji transferi ve savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda net tercihler yaptığını belirten Diop, Afrika ülkeleri için savunma ve güvenliğin temel öncelik olduğunu vurguladı.
Diop, Mali'nin bağımlılık yaratan ortaklıklardan zamanla çıkmak istediğine işaret ederek, "İleri teknoloji ve teçhizat edinmek istiyoruz, aynı zamanda teknoloji transferi de istiyoruz. Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye gibi ortaklarla çalışmak istiyoruz." dedi.
Türkiye'nin Mali'nin yanında olduğuna işaret eden Diop, geçen yıl ilki düzenlenen BAMEX fuarına Türk savunma sanayisi şirketlerinin geniş katılımından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Diop, kurulacak yeni ortaklıkların Mali'nin ve diğer Afrika ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamalarına ve dışa bağımlılıklarını zamanla azaltmalarına katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.
"TÜRK ŞİRKETLERİNİN HER ALANDA BİZİMLE ÇALIŞMASINI İSTİYORUZ"
Savunma, güvenlik ve teçhizat alımının Türkiye ile ilişkilerde önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Diop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, Mali'nin teçhizat taleplerini karşılamaya açık olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Diop, "Bugün hedefimiz askeri alanın ötesine geçerek Türkiye ile karşılıklı yarara dayalı ekonomik, ticari ve sanayi işbirliğini geliştirmek. Türk şirketlerinin Mali'ye gelerek enerji, tarım ve sağlık başta olmak üzere her alanda bizimle çalışmasını istiyoruz." diye konuştu.
Bu işbirliğinin Mali'nin ekonomisini dönüştürmesine ve kendi kapasitesini geliştirmesine katkı sağlamasını istediklerinin altını çizen Diop, ticaret hacminin artmasını, teknoloji transferinin gerçekleşmesini ve iki ülkenin iş insanlarının birlikte çalışmasını hedeflediklerini söyledi.
Türk Hava Yollarının (THY) Bamako seferlerini bir süreliğine askıya almasından da üzüntü duyduklarını belirten Diop, hava ulaşımının iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmede önemli rol oynadığını aktardı. Diop, seferlerin yeniden başlaması için gerekli kararların yakında alınmasını umduklarını dile getirdi.
Diop, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mali'ye verdikleri sürekli destek için teşekkür ederek, "Türkiye, bu dönemin bütün güçlüklerine rağmen yanımızda oldu. Bu dayanışmayı takdir ediyoruz ve Türkiye ile işbirliğimizin güçlenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
"BİZİ KENDİNE MUHTAÇ BIRAKAN ORTAKLIKLARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUZ"
BAMEX'in ikinci yılında hem katılımcı sayısı hem de katılımın niteliği bakımından ilerleme kaydedildiğine değinen Diop, ilk fuarda yer alan ülkelere çok sayıda yeni ülkenin eklendiğini, bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde de geniş katılım olduğunu aktardı.
Diop, Rusya, Çin, Türkiye ve çok sayıda Afrika ülkesinin yanı sıra ABD ve başka ülkelerin de bu yıl fuarda yer almasıyla Mali'nin ortaklıklarını genişlettiğini ifade etti.
Diop, BAMEX'in zamanla hükümetleri, şirketleri, savunma ve güvenlik güçlerinin temsilcilerini bir araya getiren, Afrika'nın savunma ve güvenlik alanındaki başlıca buluşmalarından biri olmasını umduklarını dile getirdi.
"KAPASİTEMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
BAMEX'e artan katılımın, Mali'ye ambargo uygulamak isteyenlere bir mesaj verdiğini dile getiren Diop, şöyle devam etti:
"İlk BAMEX'in başarılı olması için çaba gösterdik. İkinci fuar, kararlılığımızı ve direncimizi ortaya koydu. İlk fuara kuşkuyla yaklaşanların birçoğu da artık gelmeye başladı. Bu tehditlerin, baskıların, yaptırımların, hatta dezenformasyonun bile bir etkisi yok. Etkisi yok çünkü Mali belirlediği hedefler doğrultusunda çalışıyor. Artık bizi kendine muhtaç bırakan ortaklıklardan adım adım uzaklaşmak istiyoruz. İleri teknoloji ve teçhizat edinmek istiyoruz ama aynı zamanda teknoloji transferi de istiyoruz. Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye ve diğer ortaklarımızla çalışmak istiyoruz. Burada her kıtadan çok sayıda ülkenin bulunması, oluşturduğumuz bu ortamın yeni ortaklıklar kurmak için gereken güveni kazandığını gösteriyor."
"ECOWAS DA AES DE KENDİ YOLUNA DEVAM EDECEK"
Diop, ECOWAS'ın, AES ülkelerinin topluluğa dönmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
ECOWAS ve AES ülkelerinin dışişleri bakanlarının kısa süre önce Dakar'da bir araya geldiğini hatırlatan Diop, toplantının amacının, iki oluşum arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir çerçeve anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.
AES ülkelerinin, ECOWAS'a dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya da Diop, "Bu müzakerelerde önceliğimiz ECOWAS'a dönmek değil. Önceliğimiz, iki egemen oluşumun bir arada var olması ve halklarımızın çıkarlarını koruyacak biçimde işbirliği yapması." yanıtını verdi.
Diop, kişilerin ve malların serbest dolaşımının öncelikli konular arasında yer aldığının altını çizerek, ilerleyen aşamalarda güvenlik alanında da hangi koşullarda işbirliği yapılabileceğinin ele alınabileceğini belirtti.
Bakan Diop, Batı Afrika'yı temsil eden iki oluşumun bölgesel meselelerin yanı sıra Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde de ortak diplomatik çıkarları için birlikte çalışabileceğine işaret etti.
AES ülkelerinin ECOWAS üyeliği sayfasını kapatıp, toplulukla ilişkilerinde yeni sayfa açtığını dile getiren Diop, "ECOWAS da AES de kendi yoluna devam edecek. Her iki oluşum da işbirliğine, diyaloğa ve istişareye açık." değerlendirmesinde bulundu.
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