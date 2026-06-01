Malezya'dan sosyal medya hamlesi: 16 yaş altına kısıtlama başladı
Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 13:06
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 13:06
Ülkede, aralarında Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu çeşitli sosyal medya mecralarının yaş doğrulama sistemi kurması zorunlu hale getirildi.
Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, bugün itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında platformlara yaş doğrulama sistemlerinin uygulamaya geçirilmesi için geçiş süresi tanınacağını açıkladı.
Gençleri sosyal medyanın zararlı içeriklerden korumayı hedefleyen uygulama, yaklaşık 8 milyon sosyal medya kullanıcısını etkiliyor.
Düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerinin 2,5 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olurken Endonezya da martta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.
Polonya, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları atmaya hazırlanıyor.
