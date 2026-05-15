Lübnan Sağlık Bakanlığı yeni bilanço açıkladı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 951’e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısında da artış yaşandı.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 21:05
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 21:08
İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı ülkedeki can kaybına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlık, çatışmaların yeniden başladığı 2 Mart 2026’dan bu yana düzenlenen saldırılarda 2 bin 951 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 988 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve diplomatik temaslar yakından izlenmeye devam ediyor.
Bakanlığın açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği nisan ayından bu yana İsrail saldırılarında 657 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 1.444 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail saldırılarında yaralı sayısı yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıların özellikle ülkenin güney bölgelerinde yoğunlaştığını belirtti. Açıklamada, sağlık altyapısının da saldırılardan etkilendiği ve bazı bölgelerde acil müdahale kapasitesinin zorlandığı ifade edildi.
İsrail ordusu ise Hizbullah’a ait hedeflere yönelik operasyonların sürdüğünü açıklamaya devam ediyor. Sınır hattındaki gerilim nedeniyle bölgede güvenlik riskinin yüksek seviyede olduğu değerlendiriliyor.
Çatışmalar sonrası bilanço ağırlaştı
2 Mart 2026’da yeniden yoğunlaşan çatışmaların ardından açıklanan veriler, can kaybı ve yaralı sayısındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu.
