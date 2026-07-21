Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi
Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi
Kuveyt ve Bahreyn'de, İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 07:34
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 07:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'nin gece yarısından önce İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını açıklamasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn'den İran saldırılarıyla ilgili açıklamalar geldi.
Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri de hava savunma sistemlerinin, İran'dan gelen bir dizi hava saldırısını engellediğini açıkladı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak, bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
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Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdi
Kuveyt ve Bahreyn'de, İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
ABD'nin gece yarısından önce İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını açıklamasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn'den İran saldırılarıyla ilgili açıklamalar geldi.
Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri de hava savunma sistemlerinin, İran'dan gelen bir dizi hava saldırısını engellediğini açıkladı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak, bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
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