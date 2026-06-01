Katil Netanyahu'dan Beyrut talimatı! İsrail ordusuna hava saldırısı emri
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 13:06
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 13:07
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beirut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.
İSRAİL'DEN BEYRUT'A YENİ HAVA SALDIRISI
Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamayla, İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.
Netanyahu'nun 30 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden izin istediği ileri sürülmüştü.
TRUMP'IN VETOSU
İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın "vetosu" nedeniyle Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği iddia ediliyordu.
İsrail, son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti.
İşte İsrail-Lübnan geriliminde dakika dakika yaşananlar;
12:48 İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.
11:26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kısa süre önce orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından bölge sakinleri evlerini terk etmeye başladı.
11:17 Avusturya, İsrail'in ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatını şiddetle kınadı.
11:12 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, "Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.
10:41 İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi.
10:22 Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail'in saldırıları ve iç sorunlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ve halkın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek için çalıştıklarını söyledi.
09:52 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.
09:28 İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.
02:10 Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyini hedef alan saldırılarında 3'ü kadın 8 kişinin daha öldüğünü, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
