Katar, Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 08:25
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 09:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Hava Savunma Kuvvetleri El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan bir İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.
ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
