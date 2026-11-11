Karar kabine toplantısında alındı! Suudi Arabistan'dan Türkiye onayı
Karar kabine toplantısında alındı! Suudi Arabistan'dan Türkiye onayı
Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği mutabakatı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında onaylandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 08:52
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını onayladı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği ele alındı.
Bakanlar Kurulu toplantısında, demir yolu alanında işbirliği için Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Karar kabine toplantısında alındı! Suudi Arabistan'dan Türkiye onayı
Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği mutabakatı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında onaylandı.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını onayladı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği ele alındı.
Bakanlar Kurulu toplantısında, demir yolu alanında işbirliği için Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
Çok Okunanlar