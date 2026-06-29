İsrail sınırda ateşle oynuyor: Şam yönetimi BM'yi göreve çağırdı
İsrail sınırda ateşle oynuyor: Şam yönetimi BM'yi göreve çağırdı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera illerinde gerçekleştirdiği kara ihlalleri ve topçu saldırılarını sert bir dille kınadı. İsrail'in hamlelerinin Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 09:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin siviller arasında korku ve paniğe yol açtığı belirtilerek, saldırıların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği, sivillerin yaşadığı sıkıntıları artırdığı ve gerilimin daha da tırmanmasına neden olabileceği kaydedildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu, İsrail'in tekrarlanan ihlallerini durdurmak için gerekli adımları atmaya ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasını sağlamaya çağırdı.
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İsrail sınırda ateşle oynuyor: Şam yönetimi BM'yi göreve çağırdı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera illerinde gerçekleştirdiği kara ihlalleri ve topçu saldırılarını sert bir dille kınadı. İsrail'in hamlelerinin Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin siviller arasında korku ve paniğe yol açtığı belirtilerek, saldırıların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği, sivillerin yaşadığı sıkıntıları artırdığı ve gerilimin daha da tırmanmasına neden olabileceği kaydedildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu, İsrail'in tekrarlanan ihlallerini durdurmak için gerekli adımları atmaya ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasını sağlamaya çağırdı.
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