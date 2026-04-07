İsrail saldırıları sonrası Lübnan’da can kaybı 1530’a ulaştı. Sağlık Bakanlığı verileri yaralı sayısının da hızla arttığını ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 19:27
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 19:28
Kaynak:
Haber Merkezi
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları 2 Mart 2026 tarihinden bu yana devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısında artış sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1530’a, yaralı sayısı ise 4812’ye yükseldi. Çatışmaların yoğunluğu nedeniyle sahadaki insani durum yakından izleniyor.
Saldırıların başladığı tarihten itibaren farklı bölgelerde etkili olan bombardımanlar, sivil yerleşim alanlarını da kapsıyor. Sağlık otoriteleri, hastanelerdeki yoğunluğun arttığını ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskının sürdüğünü bildirdi.
Sağlık verileri güncellendi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, günlük olarak paylaştığı verilerle toplam can kaybı ve yaralı sayısındaki artışı kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Açıklanan son rakamlar, saldırıların etkisinin geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor.
Bölgedeki gelişmeler izleniyor
Saldırıların devam ettiği süreçte, bölgedeki güvenlik ve insani durum uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni verilerin, bilanço üzerindeki değişimi ortaya koyması bekleniyor.
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
İsrail saldırıları sonrası Lübnan’da can kaybı 1530’a ulaştı. Sağlık Bakanlığı verileri yaralı sayısının da hızla arttığını ortaya koydu.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları 2 Mart 2026 tarihinden bu yana devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısında artış sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1530’a, yaralı sayısı ise 4812’ye yükseldi. Çatışmaların yoğunluğu nedeniyle sahadaki insani durum yakından izleniyor.
Saldırıların başladığı tarihten itibaren farklı bölgelerde etkili olan bombardımanlar, sivil yerleşim alanlarını da kapsıyor. Sağlık otoriteleri, hastanelerdeki yoğunluğun arttığını ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskının sürdüğünü bildirdi.
Sağlık verileri güncellendi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, günlük olarak paylaştığı verilerle toplam can kaybı ve yaralı sayısındaki artışı kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Açıklanan son rakamlar, saldırıların etkisinin geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor.
Bölgedeki gelişmeler izleniyor
Saldırıların devam ettiği süreçte, bölgedeki güvenlik ve insani durum uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni verilerin, bilanço üzerindeki değişimi ortaya koyması bekleniyor.
