İsrail müdahalesi sonrası aktivistler Türkiye’ye ulaştı
Gazze yardım filosu kapsamında yola çıkan ve Akdeniz’de uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistler, Türkiye’ye getirildi. Alıkonulan aktivistleri taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 22:52
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 22:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilen uluslararası girişim kapsamında gerçekleşti. Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistler, Akdeniz’de uluslararası sularda ilerledikleri sırada İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı ve alıkonuldu.
Aktivistlerin serbest bırakılmasının ardından Türkiye’ye dönüşleri için özel uçak organize edildi. Uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaparken, ilgili kurumlar süreci yakından takip etti.
Edinilen bilgilere göre, Girit Adası’ndan alınan ve aralarında 17 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 59 aktivist, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Ne olmuştu?
Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu kapsamında 12 Nisan’da Barselona’dan yola çıktı. Sicilya’daki katılımlarla büyüyen filo, 39 ülkeden 345 katılımcıyla 26 Nisan’da yeniden hareket etti.
İsrail ordusu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, uluslararası sularda filoya müdahale etti. Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta gerçekleşen saldırıda 175 aktivist alıkonuldu, teknelerin bir kısmı kullanılamaz hale getirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
