İsrail'in sinsi planına karşı uyardı: Türkiye'ye karşı katillerle ittifak olamayız
İsrail'in sinsi planına karşı uyardı: Türkiye'ye karşı katillerle ittifak olamayız
Yunanistan'da eski AP üyesi Kirços, İsrail ile ittifak yapan hükümeti eleştirdi. Kirços, 'Katillerle savunma ittifakı olamaz. İsrail, Türkiye ile karşıtlık içinde ve kendimizi tehlikeli durumlara karışmış bulabiliriz.' ifadelerini kullandı. Kirços, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de sıkıştıracağını sananların Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki tepkisini düşünmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 16:03
hurhaber.com
Yunanistan'ın eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yorgos Kirços, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'da hükümetin İsrail ile ittifaka girmesinin yanlış ve riskli olduğunu belirtti.
Yunanistan'ın İsrail ile yaptığı savunma ittifakının ülkesine pahalıya mal olabileceğini dile getiren Kirços, "Öncelikle, soykırım ve savaşlar yapan bir ülkeyle savunma ittifakı olmaz. İsrail'in rolüne ilişkin tüm şüphelerimiz Gazze'de, Lübnan'da, İran'da yok oldu. Ayrıca İsrail, Türkiye ile karşıtlık içinde ve kendimizi tehlikeli durumlara karışmış bulabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kirços, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de sıkıştıracağını sananların Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki tepkisini düşünmesi gerektiğini söyleyerek "İsrail'in bizim için savaşacağını sananlar insanları kandırıyor. İsrail tarihi olarak siyonist genişleme çerçevesinde sadece kendi çıkarları için savaşır." dedi.
Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu savunma ittifakını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'ya kalkan olma çabası şeklinde yorumlayan Kirços, Miçotakis'in İsrail'in Türkiye ile yaşadığı sorunları kullandığını savundu.
Kirços, "Katillerle savunma ittifakı olamaz." diye konuştu.
İsrail'in sinsi planına karşı uyardı: Türkiye'ye karşı katillerle ittifak olamayız
Yunanistan'da eski AP üyesi Kirços, İsrail ile ittifak yapan hükümeti eleştirdi. Kirços, 'Katillerle savunma ittifakı olamaz. İsrail, Türkiye ile karşıtlık içinde ve kendimizi tehlikeli durumlara karışmış bulabiliriz.' ifadelerini kullandı. Kirços, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de sıkıştıracağını sananların Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki tepkisini düşünmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Yunanistan'ın eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yorgos Kirços, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'da hükümetin İsrail ile ittifaka girmesinin yanlış ve riskli olduğunu belirtti.
Yunanistan'ın İsrail ile yaptığı savunma ittifakının ülkesine pahalıya mal olabileceğini dile getiren Kirços, "Öncelikle, soykırım ve savaşlar yapan bir ülkeyle savunma ittifakı olmaz. İsrail'in rolüne ilişkin tüm şüphelerimiz Gazze'de, Lübnan'da, İran'da yok oldu. Ayrıca İsrail, Türkiye ile karşıtlık içinde ve kendimizi tehlikeli durumlara karışmış bulabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kirços, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de sıkıştıracağını sananların Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki tepkisini düşünmesi gerektiğini söyleyerek "İsrail'in bizim için savaşacağını sananlar insanları kandırıyor. İsrail tarihi olarak siyonist genişleme çerçevesinde sadece kendi çıkarları için savaşır." dedi.
Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu savunma ittifakını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'ya kalkan olma çabası şeklinde yorumlayan Kirços, Miçotakis'in İsrail'in Türkiye ile yaşadığı sorunları kullandığını savundu.
Kirços, "Katillerle savunma ittifakı olamaz." diye konuştu.
