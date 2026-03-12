İsrail'de sirenler susmuyor! İran misilleme saldırıları başlattı
Soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan savaş 13. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. Saldırılar dolayısıyla Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 09:44
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 13. gününde sürüyor.
İsrail ordusu, İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelere müdahale etmek üzere devreye girdiği aktarıldı.
Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.
Halka "talimatlara uyma" çağrısı da yapılan açıklamada, vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.
İRAN FÜZESİ KORKUSUNDAN SIĞINAKTAN ÇIKAMIYORLAR
İran'ın balistik füzelerle hedef aldığı İsrail'de, binlerce kişi sığınaklara hapsolmuş durumda. Bombalardan kaçanlar, metro istasyonlarında otoparklarda uyumaya başladı.
Paylaşılan görüntüler Demir Kubbe'nin çöktüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırdıkları İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 İsraillinin ise yaralandığını duyurdu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
09:10 İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Cebel Ali Limanı'na yaklaşık 65 kilometre mesafede bir konteyner gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük bir yangının çıktığını bildirdi.
09:07 İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirdi.
08.35 İran Silahlı Kuvvetleri, Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının hedef alındığı saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasını reddetti.
08.19 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 28 Şubat'ta Minab kentindeki ilkokula düzenlenen saldırıyı affedilemez ve ciddi savaş suçu olarak nitelendirerek, sorumluların cezalandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.
07.38 İsrail ordusu, İran'dan atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklayarak, halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.
07.00 Kuveyt'in güneyinde bir binaya İHA isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
06.22 Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemleri İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor
06.15 Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasına yönelen 2 insansız hava aracı (İHA) ile başkent Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye yönelen 1 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
05.49 İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
05.26 Kuveyt, hava sahasına giren çok sayıda insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
05.18 Bahreyn'de, İran'ın hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlara evde kalınması, pencerelerin kapatılması ve klimaların açılmaması çağrısı yapıldı.
04.58 Bahreyn'de, İran'ın vurduğu yakıt tankerindeki yangından çıkan duman nedeniyle bazı bölgelerde halka evde kalma, pencereleri kapatma ve klimayı açmama çağrısı yapıldı.
04.25 Bahreyn'de, İran'dan düzenlenen saldırılar nedeniyle uyarı sirenleri çalarken Muharrak'ta bir cadde trafiğe kapatıldı.
04.21 ABD Başkanı Trump, İran ile savaşa ilişkin olarak, "Elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer" dedi.
04.07 Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasını hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin doğu bölgesine yönelen iki İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
03.57 Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük kent merkezine yakın bir yere füze saldırısı düzenlenmesinin "tehlikeli bir gelişme" olduğunu belirterek, "Sonucu belirsiz olan bu savaşa Irak'ı da çekmek istiyorlar." ifadesini kullandı.
03.54 İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.
03.49 ABD Merkez Komutanlığı, İran kaynaklı tehditlerin sistematik bir şekilde ortadan kaldırıldığını belirterek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" açıklamasında bulundu.
03.43 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini bildirdi.
03.13 Bahreyn, Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerine İran'dan saldırılar düzenlendiğini, yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıkladı.
03.08 Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısını kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, taraflara müzakere masasına geri dönme çağrısında bulunuldu.
02.54 Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini bildirdi.
02.46 Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bu gece Erbil kentine 17 saldırı düzenlendiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
02.26 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehri merkezi yakınında bulunan yerleşim alanındaki binaya insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu hasar meydana geldiği bildirildi.
02.22 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ülkesinin Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.
02.13 İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.
02.09 İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
01.51 ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu.
01.47 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir banka şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını duyurarak, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" dedi.
01.46 Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan 9 balistik füze ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığını duyurarak, "Tüm İHA'lar ve 8 balistik füze başarılı şekilde önlenmiş, 1 balistik füze ise ıssız bir bölgeye düşmüştür" açıklamasında bulundu.
01.06 BM Güvenlik Konseyi, İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını kınayan ve saldırıların derhal durdurulmasını talep eden bir karar tasarısı kabul etti.
