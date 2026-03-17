İran meydan okudu: Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz
İran askeri sözcüsü Zolfaghari, Trump'a savaşın sosyal medyada değil, savaş alanında biteceğini söyledi. İran, komşularıyla savaşta olmadığını, ABD üslerini hedef aldığını vurguladı. Enerji altyapısına saldırı olursa misilleme olacağı belirtildi. (17 Mart 2026)
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 09:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran askeri sözcüsü İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, savaşın sonunun sosyal medya üzerinden değil, savaş alanında tayin edileceğini belirtti.
"BÖLGE KOMŞULARIMIZLA SAVAŞTA DEĞİLİZ"
Zolfaghari tarafından yapılan yeni açıklamada, bölgedeki komşu ülkelere seslenilerek İran'ın meşru müdafaa hakkı ve egemenliğini koruma kararlılığı vurgulandı.
Sözcü, bölgedeki ABD askeri üslerinden gelebilecek her türlü saldırıya karşı uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Savaşı siz başlattınız ancak ne kadar süreceğine ve nasıl biteceğine biz karar vereceğiz. Biz bitireceğiz."
İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de benzer bir tutum sergileyerek, İran'ın komşularıyla savaş halinde olmadığını, yalnızca İran topraklarını hedef almak için kullanılan bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldıklarını yineledi.
ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK MİSİLLEME UYARISI
Zolfaghari, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir diğer uyarıda ise İran'ın enerji altyapısına veya limanlarına yapılacak en ufak bir saldırının, bölgedeki tüm petrol ve gaz tesislerini ateşe vereceğini belirtmişti.
Tahran yönetimi, ABD ve müttefiklerinin çıkarlarının bulunduğu rafinerilerin ve ihracat terminallerinin İran için meşru hedef olduğunu duyurdu.
Çok Okunanlar