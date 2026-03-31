SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Dünya
İran'ın başkenti Tahran’a yönelik saldırılar sonucu elektrik kesintisi meydana geldi

ABD ve İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a yönelik gece boyu devam eden saldırıları sonucu kentin doğusunda yer alan bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldiği bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 07:03
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 09:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Devlet Televizyonunun haberinde, Tahran’a yönelik ABD ve İsrail'in saldırılarının gece boyu sürdüğü belirtildi.

Haberde, söz konusu saldırılar sonucu kentin doğusunda yer alan bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldiği ifade edildi.

Kesintilerin ardından harekete geçen ekiplerin sorunu kısa sürede giderdiği vurgulanan haberde, kesinti yaşanan bölgelere tekrar elektrik verilmesinin sağlandığı kaydedildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver