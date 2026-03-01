İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi’nin öldürüldüğü İran medyası tarafından duyuruldu. Saldırıların bölgesel etkileri yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 10:08
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’nin öldürüldüğü İran basını tarafından resmen duyuruldu. Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi. Ölümün nerede ve hangi operasyon kapsamında gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı. Gelişmenin bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki etkileri izleniyor.
Resmi açıklama İran medyasında yer aldı
İran’a bağlı resmi haber ajansları, Tümgeneral Musevi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, ölümün saldırılarla bağlantılı olduğu belirtildi ancak operasyonun niteliğine ilişkin teknik detay verilmedi. İranlı yetkililerden konuya ilişkin ek açıklama yapılmadı.
Saldırılar devam ediyor
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğü bildiriliyor. Son dönemde artan karşılıklı gerilim, bölgedeki askeri hareketliliği artırmış durumda.
İran Genelkurmay Başkanı Musevi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi’nin öldürüldüğü İran medyası tarafından duyuruldu. Saldırıların bölgesel etkileri yakından izleniyor.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’nin öldürüldüğü İran basını tarafından resmen duyuruldu. Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi. Ölümün nerede ve hangi operasyon kapsamında gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı. Gelişmenin bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki etkileri izleniyor.
Resmi açıklama İran medyasında yer aldı
İran’a bağlı resmi haber ajansları, Tümgeneral Musevi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, ölümün saldırılarla bağlantılı olduğu belirtildi ancak operasyonun niteliğine ilişkin teknik detay verilmedi. İranlı yetkililerden konuya ilişkin ek açıklama yapılmadı.
Saldırılar devam ediyor
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğü bildiriliyor. Son dönemde artan karşılıklı gerilim, bölgedeki askeri hareketliliği artırmış durumda.
Çok Okunanlar