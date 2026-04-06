İran ateşkes önerisini geri çevirdi ne istiyor sorusu gündemde. Tahran yönetimi ABD aracılı teklifine yanıt verirken sunduğu şartlarla süreci şekillendiriyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 19:37
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 19:40
İran, ABD’nin aracı ülkeler üzerinden ilettiği geçici ateşkes önerisini reddettiğini açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre karar, Pakistan aracılığıyla muhataplara iletildi. Sürecin iki hafta değerlendirildiği belirtilirken, yanıtın İsfahan’da ABD’ye ait nakliye uçaklarının vurulması sonrası iletilmesi dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde tarafların yeni diplomatik kanallar üzerinden temas kurup kurmayacağı izlenecek.
İki haftalık değerlendirme süreci tamamlandı
İranlı üst düzey yöneticilerin, ABD’nin geçici ateşkesi de içeren teklifini yaklaşık iki hafta boyunca değerlendirdiği bildirildi. IRNA’nın aktardığına göre, Tahran yönetimi bu sürecin ardından teklifi reddettiğine dair yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. Yanıtın zamanlaması, İsfahan’da yaşanan askeri gelişmelerle eş zamanlı olarak öne çıktı.
On maddelik yanıtla şartlar iletildi
İran’ın ateşkes teklifine verdiği yanıtın on maddeden oluştuğu belirtildi. Söz konusu metinde yalnızca ret kararı değil, aynı zamanda Tahran’ın sürece ilişkin kendi koşulları da yer aldı. Böylece teklif, karşı önerilerle birlikte diplomatik çerçevede yeniden şekillendirildi.
Tahranın öne sürdüğü başlıca koşullar
İran’ın ilettiği şartlar arasında savaşın kalıcı olarak sonlandırılması yer aldı. Bunun yanında ekonomik yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişe ilişkin bir protokol oluşturulması talepleri dikkat çekti.
