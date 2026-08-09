Husilerden Suudi Aramco tesisine İHA saldırısı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun Cizan bölgesindeki rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde tesiste çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.08.2026 11:04
Haber Güncellenme Tarihi: 09.08.2026 11:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Cizan bölgesinde Saudi Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.
Bakanlık, ekiplerin yangını kontrol altına alarak söndürdüğünü açıkladı. Olay nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Husiler ise Cizan’daki Aramco tesisini İHA ile hedef aldıklarını duyurdu. El-Mesire televizyonunun aktardığı bildiride grup, saldırının Suudi güçlerinin Yemen’in Saada ve Hacce illerine yönelik İHA saldırılarına yanıt olduğunu savundu.
Yemen hükümet güçleri Husileri hedef aldı
Yemen hükümetine bağlı güçlerden yapılan açıklamada, Dali’nin kuzeyinde Husilere ait toplanma noktaları, askeri kışlalar ve askeri araçların hedef alındığı bildirildi.
Operasyonun yol açtığı can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Cizan’daki Aramco tesisleri daha önce de gündeme geldi
Bölgesel kaynaklar, Cizan’daki Saudi Aramco tesislerinin daha önce de saldırıların hedefi olduğunu ileri sürmüştü. Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Cubeyl kentinde de patlama sesi duyulduğu ve El-Cubeyl Sanayi Kenti’ndeki doğal gaz tesislerinde yangın çıktığı yönünde haberler yayımlanmıştı.
Business Mirror, Husilerin son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırının sorumluluğunu üstlendiğini aktardı. Bölgedeki çatışmaların Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri ile Husiler arasında yoğunlaştığı bildirildi.
Babülmendep Boğazı enerji taşımacılığında öne çıkıyor
Babülmendep Boğazı, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretini birbirine bağlayan stratejik geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’sinin bu güzergâhla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Kpler tarafından yayımlanan nakliye verilerine göre bölgedeki saldırıların ardından boğazdan geçen tanker sayısında azalma görüldü. Babülmendep, özellikle Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki petrol ve ticari yük taşımacılığı açısından kritik güzergâhlar arasında yer alıyor.
Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki limanlarından gerçekleştirilen enerji ihracatı da Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara alternatif güzergâhlardan birini oluşturuyor. Bu nedenle Babülmendep çevresindeki güvenlik gelişmeleri petrol sevkiyatları ve ticari gemi trafiği açısından takip ediliyor.
Husiler saldırıların süreceğini açıkladı
Husi sözcüsü Nasruddin Amer, X üzerinden yaptığı açıklamada, grubun Suudi Arabistan’ın Yemen üzerindeki ablukasını kaldırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında Suudi güçlerini hedef almaya devam edeceğini bildirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise Cizan’daki olayla ilgili açıklamasında yangının kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü yineledi. Bakanlık, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığını doğruladı.
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Husilerden Suudi Aramco tesisine İHA saldırısı
Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun Cizan bölgesindeki rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde tesiste çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Cizan bölgesinde Saudi Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.
Bakanlık, ekiplerin yangını kontrol altına alarak söndürdüğünü açıkladı. Olay nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Husiler ise Cizan’daki Aramco tesisini İHA ile hedef aldıklarını duyurdu. El-Mesire televizyonunun aktardığı bildiride grup, saldırının Suudi güçlerinin Yemen’in Saada ve Hacce illerine yönelik İHA saldırılarına yanıt olduğunu savundu.
Yemen hükümet güçleri Husileri hedef aldı
Yemen hükümetine bağlı güçlerden yapılan açıklamada, Dali’nin kuzeyinde Husilere ait toplanma noktaları, askeri kışlalar ve askeri araçların hedef alındığı bildirildi.
Operasyonun yol açtığı can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Cizan’daki Aramco tesisleri daha önce de gündeme geldi
Bölgesel kaynaklar, Cizan’daki Saudi Aramco tesislerinin daha önce de saldırıların hedefi olduğunu ileri sürmüştü. Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Cubeyl kentinde de patlama sesi duyulduğu ve El-Cubeyl Sanayi Kenti’ndeki doğal gaz tesislerinde yangın çıktığı yönünde haberler yayımlanmıştı.
Business Mirror, Husilerin son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırının sorumluluğunu üstlendiğini aktardı. Bölgedeki çatışmaların Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri ile Husiler arasında yoğunlaştığı bildirildi.
Babülmendep Boğazı enerji taşımacılığında öne çıkıyor
Babülmendep Boğazı, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretini birbirine bağlayan stratejik geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’sinin bu güzergâhla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Kpler tarafından yayımlanan nakliye verilerine göre bölgedeki saldırıların ardından boğazdan geçen tanker sayısında azalma görüldü. Babülmendep, özellikle Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki petrol ve ticari yük taşımacılığı açısından kritik güzergâhlar arasında yer alıyor.
Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki limanlarından gerçekleştirilen enerji ihracatı da Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara alternatif güzergâhlardan birini oluşturuyor. Bu nedenle Babülmendep çevresindeki güvenlik gelişmeleri petrol sevkiyatları ve ticari gemi trafiği açısından takip ediliyor.
Husiler saldırıların süreceğini açıkladı
Husi sözcüsü Nasruddin Amer, X üzerinden yaptığı açıklamada, grubun Suudi Arabistan’ın Yemen üzerindeki ablukasını kaldırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında Suudi güçlerini hedef almaya devam edeceğini bildirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise Cizan’daki olayla ilgili açıklamasında yangının kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü yineledi. Bakanlık, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığını doğruladı.
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