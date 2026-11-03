Hürmüz'de sıcak temas! Füzeler ateşlendi... ABD'den İran'a misilleme
Hürmüz'de sıcak temas! Füzeler ateşlendi... ABD'den İran'a misilleme
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi. İran'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, buna karşılık ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'na “sınırlı” saldırı düzenlediği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağın karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını belirtti.
Yetkili buna karşılık ABD'nin, İran'ın Keşm Adası'nda karadan havaya füzenin ateşlendiği rampanın vurduğunu aktardı.
Saldırının "sınırlı boyutta" olduğunu ifade eden yetkili, bunun "savunma amaçlı olduğunu" savundu.
İran, dün akşam saatlerinde ABD'ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.
Bu açıklamadan kısa süre sonra İran basını, Keşm Adası'nda arka arkaya en az 5 patlama duyulduğunu bildirmiş ancak patlamaların nedenine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.
İran makamlarından Keşm'deki patlamalara veya ABD basınındaki saldırı haberlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07:46 İran'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, buna karşılık ABD'nin Keşm Adası'na "sınırlı" saldırı düzenlediği bildirildi.
00:31 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi.
00:22 İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nda 5 patlama sesi duyulduğu bildirildi.
00:00 İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nın güneyinde ABD'ye ait iki adet MQM-170 tipi insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
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Hürmüz'de sıcak temas! Füzeler ateşlendi... ABD'den İran'a misilleme
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi. İran'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, buna karşılık ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'na “sınırlı” saldırı düzenlediği bildirildi.
ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağın karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını belirtti.
Yetkili buna karşılık ABD'nin, İran'ın Keşm Adası'nda karadan havaya füzenin ateşlendiği rampanın vurduğunu aktardı.
Saldırının "sınırlı boyutta" olduğunu ifade eden yetkili, bunun "savunma amaçlı olduğunu" savundu.
İran, dün akşam saatlerinde ABD'ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.
Bu açıklamadan kısa süre sonra İran basını, Keşm Adası'nda arka arkaya en az 5 patlama duyulduğunu bildirmiş ancak patlamaların nedenine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.
İran makamlarından Keşm'deki patlamalara veya ABD basınındaki saldırı haberlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07:46 İran'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, buna karşılık ABD'nin Keşm Adası'na "sınırlı" saldırı düzenlediği bildirildi.
00:31 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi.
00:22 İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nda 5 patlama sesi duyulduğu bildirildi.
00:00 İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nın güneyinde ABD'ye ait iki adet MQM-170 tipi insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
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