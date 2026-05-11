Hürmüz Boğazı için ABD’den yeni mesaj

Hürmüz Boğazı açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi”ni yeniden değerlendirdiklerini söyledi. Enerji piyasaları gelişmeleri izliyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 19:32
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 19:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda Hürmüz Boğazı’nda daha önce duyurulan “Özgürlük Projesi”ni yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Trump ayrıca İran ile yürütülen temaslara ilişkin sert mesajlar verirken enerji piyasalarını ilgilendiren yeni vergi planlarını da gündeme taşıdı.
Trump, CBS’ye verdiği demeçte ise ABD’de benzin vergisinin geçici süreyle kaldırılabileceğini söyledi. Açıklamalar, küresel enerji arzı ve Orta Doğu’daki deniz ticareti güvenliğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği dönemde geldi.
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması
Trump, Fox News röportajında Hürmüz Boğazı’nda uygulanması planlanan “Özgürlük Projesi”nin yeniden değerlendirildiğini ifade etti. Proje kapsamında, bölgede mahsur kalan ve Orta Doğu’daki krizle doğrudan bağlantısı bulunmayan tarafsız ülkelere ait gemilere geçiş desteği sağlanması hedefleniyor.
ABD Başkanı, daha önce 4 Mayıs itibarıyla tarafsız ülke gemilerinin boğazdan geçişine yardım edilmeye başlanacağını açıklamış ve bu süreci “Özgürlük Projesi” olarak adlandırmıştı.
İran mesajları dikkat çekti
Trump, İran ile ilgili değerlendirmelerinde sert ifadeler kullandı. İran’daki sertlik yanlısı grupların geri adım atacağını savunan Trump, anlaşma sağlanana kadar baskının süreceğini belirtti.
Trump ayrıca İran tarafının, zarar gördüğü belirtilen nükleer tesislerdeki “nükleer tozun” ABD tarafından temizlenmesini istediğini öne sürdü. Açıklamalar, Washington ile Tahran arasında devam eden gerilim başlıkları arasında yer aldı.
Benzin vergisi açıklaması
CBS röportajında iç piyasaya yönelik mesajlar da veren Trump, benzin vergisinin geçici süreyle kaldırılabileceğini söyledi. Açıklamanın ardından enerji piyasalarında vergi düzenlemeleri ve akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi.
Hürmüz Boğazı, küresel petrol sevkiyatının önemli bölümünün geçtiği stratejik enerji koridorları arasında yer alıyor. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki süreçte enerji fiyatlamaları ve uluslararası deniz ticareti üzerindeki etkisi izlenmeye devam edecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hürmüz Boğazı için ABD’den yeni mesaj
Hürmüz Boğazı açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi”ni yeniden değerlendirdiklerini söyledi. Enerji piyasaları gelişmeleri izliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda Hürmüz Boğazı’nda daha önce duyurulan “Özgürlük Projesi”ni yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Trump ayrıca İran ile yürütülen temaslara ilişkin sert mesajlar verirken enerji piyasalarını ilgilendiren yeni vergi planlarını da gündeme taşıdı.
Trump, CBS’ye verdiği demeçte ise ABD’de benzin vergisinin geçici süreyle kaldırılabileceğini söyledi. Açıklamalar, küresel enerji arzı ve Orta Doğu’daki deniz ticareti güvenliğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği dönemde geldi.
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması
Trump, Fox News röportajında Hürmüz Boğazı’nda uygulanması planlanan “Özgürlük Projesi”nin yeniden değerlendirildiğini ifade etti. Proje kapsamında, bölgede mahsur kalan ve Orta Doğu’daki krizle doğrudan bağlantısı bulunmayan tarafsız ülkelere ait gemilere geçiş desteği sağlanması hedefleniyor.
ABD Başkanı, daha önce 4 Mayıs itibarıyla tarafsız ülke gemilerinin boğazdan geçişine yardım edilmeye başlanacağını açıklamış ve bu süreci “Özgürlük Projesi” olarak adlandırmıştı.
İran mesajları dikkat çekti
Trump, İran ile ilgili değerlendirmelerinde sert ifadeler kullandı. İran’daki sertlik yanlısı grupların geri adım atacağını savunan Trump, anlaşma sağlanana kadar baskının süreceğini belirtti.
Trump ayrıca İran tarafının, zarar gördüğü belirtilen nükleer tesislerdeki “nükleer tozun” ABD tarafından temizlenmesini istediğini öne sürdü. Açıklamalar, Washington ile Tahran arasında devam eden gerilim başlıkları arasında yer aldı.
Benzin vergisi açıklaması
CBS röportajında iç piyasaya yönelik mesajlar da veren Trump, benzin vergisinin geçici süreyle kaldırılabileceğini söyledi. Açıklamanın ardından enerji piyasalarında vergi düzenlemeleri ve akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi.
Hürmüz Boğazı, küresel petrol sevkiyatının önemli bölümünün geçtiği stratejik enerji koridorları arasında yer alıyor. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki süreçte enerji fiyatlamaları ve uluslararası deniz ticareti üzerindeki etkisi izlenmeye devam edecek.
Çok Okunanlar