Hantavirüs küresel salgına dönüşür mü? DSÖ’den açıklama

Hantavirüs vakalarıyla ilgili DSÖ'den yeni açıklama geldi. Kurum, Hollanda bandıralı gemide görülen vakalar sonrası küresel risk seviyesini değerlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 20:54
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 21:01
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. DSÖ’ye bugüne kadar 3 ölüm dahil toplam 10 vaka bildirildiği açıklandı. Kurum, mevcut veriler doğrultusunda küresel nüfus için risk seviyesinin düşük olduğunu yineledi.
Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tenerife’de yürütülen tahliye ve sağlık operasyonlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. DSÖ’nün yaklaşık 30 hükümet ve farklı paydaşla koordinasyon içinde çalıştığını ifade eden Ghebreyesus, önümüzdeki günlerde yeni vaka bildirimlerinin gelebileceğini ancak bunun salgının büyüdüğü anlamına gelmeyeceğini söyledi.
MV Hondius gemisindeki son durum açıklandı
DSÖ verilerine göre vakalardan 8’i laboratuvar ortamında Andes virüsü olarak doğrulandı, 2 vaka ise muhtemel vaka kategorisinde değerlendirildi. Ghebreyesus, 2 Mayıs’tan bu yana yeni ölüm bildirilmediğini açıkladı.
Gemide bulunan yolcuların büyük bölümünün Tenerife’den ayrılarak kendi ülkelerine döndüğü belirtildi. DSÖ’ye göre 120’den fazla kişi, ülkelerinde sağlık gözetimine alınırken bazı yolcuların ev sahibi ülkelerde karantinada tutulduğu bildirildi.
Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ile 26 kişilik mürettebatın ise MV Hondius’ta yolculuğa devam ettiği açıklandı. Geminin 18 Mayıs’ta Hollanda’ya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
DSÖ kuluçka süresine dikkat çekti
DSÖ, hantavirüsün bazı türlerinde kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabildiğini bildirdi. Bu nedenle yolcuların ülkelerine döndükten sonra test süreçlerinin devam edeceği belirtildi.
Ghebreyesus, “Önümüzdeki günlerde yeni vakalar bildirilebilir. Bu durum salgının genişlediği anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.
Ebola salgını da gündemde yer aldı
DSÖ Genel Direktörü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde görülen yeni Ebola salgınına ilişkin de bilgi verdi. Şu ana kadar 13 Ebola vakasının doğrulandığını açıklayan Ghebreyesus, ülkede 1976’dan bu yana 17 kez Ebola salgını yaşandığını hatırlattı.
Ghebreyesus, bulaşıcı hastalıkların küresel sağlık güvenliği açısından sürekli tehdit oluşturduğunu belirterek uluslararası işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Hantavirüs nasıl bulaşıyor?
Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaştığı biliniyor. Virüs; kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyasının karıştığı havanın solunmasıyla, bazı durumlarda ise ısırık veya temas yoluyla yayılabiliyor.
Hastalığın belirtileri arasında ateş, kas ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yer alıyor. İleri vakalarda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve iç kanama gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor.
Hantavirüs küresel salgına dönüşür mü? DSÖ’den açıklama
