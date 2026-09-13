Hakan Fidan Şam’da Erdoğan’ın ziyaret planını açıkladı
Hakan Fidan Şam’da Erdoğan’ın ziyaret planını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın gelecekte Suriye’ye ziyaretinin planlandığını ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Ziyaret takvimi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinde atılacak yeni adımlar önümüzdeki dönemde diplomatik gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:01
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 16:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fidan, Şam Havalimanı’nda Şeybani tarafından karşılandı. İki bakanın temaslarında Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliği ele alındı.
Erdoğan’ın Şam ziyareti planlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın gelecekte Suriye’ye bir ziyaretinin planlandığını belirten Fidan, Şam’daki temaslarının bu açıdan da önem taşıdığını söyledi.
Fidan, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin son iki yılda önemli bir ivme kazandığını ifade etti. Suriye’nin bölge ülkeleriyle farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek için çalışma yürüttüğünü belirten Fidan, ülkedeki yeniden yapılanma sürecine de değindi.
SDG’nin fesih kararına ilişkin açıklama
Fidan, YPG/SDG’nin kendisini feshetmesine yönelik deklarasyonu önemli bulduklarını belirterek, söz konusu kararın gecikmeden sahada uygulanması gerektiğini söyledi.
Terörle mücadelede sahadaki gelişmelere işaret eden Fidan, alınan kararların uygulamaya geçirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
İsrail’in Suriye’deki adımlarını değerlendirdi
Fidan, İsrail’in bölgedeki politikalarının terörle mücadeledeki olumlu gelişmelerin önünde engel oluşturduğunu savundu. İsrail’in saldırılarının ortak terörle mücadele çalışmalarına zarar verdiğini ifade eden Fidan, Suriye’nin egemenliğini tam olarak sağlayan ve komşuları açısından istikrar üreten bir ülke olmasını istediklerini söyledi.
Fidan ayrıca İsrail’in saldırılarının Suriye’de istikrarsızlığa yol açtığını ve bunun DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine alan açtığını belirtti.
Türk iş dünyasının Suriye’ye ilgisi gündemde
Görüşmelerin ekonomik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türk iş insanları ve sanayicilerin Suriye’ye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karşılıklı ortaklıkların gündemlerinde önemli yer tuttuğunu kaydeden Fidan, gerekli altyapı ve zeminin hazırlanması için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.
Türkiye’de uzun yıllar yaşayan Suriyelilerin oluşturduğu ticari ve sosyal ağların da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önem taşıdığını ifade etti.
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Hakan Fidan Şam’da Erdoğan’ın ziyaret planını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın gelecekte Suriye’ye ziyaretinin planlandığını ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Ziyaret takvimi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinde atılacak yeni adımlar önümüzdeki dönemde diplomatik gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.
Fidan, Şam Havalimanı’nda Şeybani tarafından karşılandı. İki bakanın temaslarında Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliği ele alındı.
Erdoğan’ın Şam ziyareti planlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın gelecekte Suriye’ye bir ziyaretinin planlandığını belirten Fidan, Şam’daki temaslarının bu açıdan da önem taşıdığını söyledi.
Fidan, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin son iki yılda önemli bir ivme kazandığını ifade etti. Suriye’nin bölge ülkeleriyle farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek için çalışma yürüttüğünü belirten Fidan, ülkedeki yeniden yapılanma sürecine de değindi.
SDG’nin fesih kararına ilişkin açıklama
Fidan, YPG/SDG’nin kendisini feshetmesine yönelik deklarasyonu önemli bulduklarını belirterek, söz konusu kararın gecikmeden sahada uygulanması gerektiğini söyledi.
Terörle mücadelede sahadaki gelişmelere işaret eden Fidan, alınan kararların uygulamaya geçirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
İsrail’in Suriye’deki adımlarını değerlendirdi
Fidan, İsrail’in bölgedeki politikalarının terörle mücadeledeki olumlu gelişmelerin önünde engel oluşturduğunu savundu. İsrail’in saldırılarının ortak terörle mücadele çalışmalarına zarar verdiğini ifade eden Fidan, Suriye’nin egemenliğini tam olarak sağlayan ve komşuları açısından istikrar üreten bir ülke olmasını istediklerini söyledi.
Fidan ayrıca İsrail’in saldırılarının Suriye’de istikrarsızlığa yol açtığını ve bunun DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine alan açtığını belirtti.
Türk iş dünyasının Suriye’ye ilgisi gündemde
Görüşmelerin ekonomik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türk iş insanları ve sanayicilerin Suriye’ye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karşılıklı ortaklıkların gündemlerinde önemli yer tuttuğunu kaydeden Fidan, gerekli altyapı ve zeminin hazırlanması için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.
Türkiye’de uzun yıllar yaşayan Suriyelilerin oluşturduğu ticari ve sosyal ağların da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önem taşıdığını ifade etti.
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