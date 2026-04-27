Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında Cessna tipi bir yolcu uçağı kaza yaparak düştü. Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 13 yolcu ve pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi. Facianın kötü hava şartlarından kaynaklanmış olabileceği kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 19:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybetti. Sisli ve dağlık bir araziye düşen Cessna tipi yolcu uçağından sağ kurtulan olmadı. Bölgeye intikal eden ekipler, uçağın enkazını alevler içerisinde buldu.
CESSNA TİPİ UÇAKTA 14 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI
Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan bilgilendirmede, Juba yakınlarında Cessna tipi yolcu uçağının düştüğü kaydedildi.
Yapılan açıklamada, uçakta yer alan 13 yolcu ile pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
KAZA NEDENİ: SİSLİ HAVA VE DÜŞÜK GÖRÜŞ MESAFESİ
İlk tespitlere göre kazanın, görüş mesafesini ciddi şekilde düşüren olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, uçaktaki kişilerden ikisinin Kenya vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Sudanlı olduğu ifade edildi.
Olay bölgesine destek ve inceleme ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
ENKAZ ALEVLER İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarda, uçak enkazının alevler içinde kaldığı görüldü. Görüntülerde uçağın düştüğü bölgenin dağlık ve yoğun sis altında olduğu dikkat çekti.
