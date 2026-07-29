Fransa yeni bir sıcak hava kıyametine hazırlanıyor
Fransa yeni bir sıcak hava kıyametine hazırlanıyor
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları, sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte yeni noktalarda alevlendi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 07:55
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 07:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mücadele kapsamında Gironde bölgesinde 2 bin itfaiyeci görev yapıyor. Yangından daha önce etkilenen 14 farklı noktada alevlerin yeniden yükselmesi nedeniyle bölgedeki tehlike devam ediyor.
Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, İspanya'da da benzer sıcaklıkların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Binlerce kişi tahliye edildi
Son bir hafta içinde yangınlar nedeniyle 70 binden fazla kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin büyük bölümü evlerine dönmeye başlasa da onlarca yerleşim yeri halen tehdit altında bulunuyor. Fransa genelinde ise son dönemde tahliye edilenlerin sayısı 220 binin üzerine çıktı.
İspanya ve komşu Portekiz'de de yangınlarla mücadele sürüyor. Portekiz'in Guarda bölgesinde 400 itfaiyeci üç farklı kolda ilerleyen yangını söndürmeye çalışıyor.
Bordeaux'da hava kalitesi düştü
Alevlerin Bordeaux şehir merkezine 15 kilometre kadar yaklaşmasına rağmen kent doğrudan bir tehdit altında bulunmuyor. Ancak yangının Bordeaux ve çevresindeki metropol alanı üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor.
Şehirde hava kalitesi ciddi oranda düşerken, duman ve kül nedeniyle çok sayıda restoran ve işletme kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
Lacanau yakınlarındaki kamping alanları tamamen boşaltılırken, bölgede yaklaşık 240 evin yangınlarda hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Diğer yandan Var bölgesindeki yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Bölgede 6 Temmuz'dan bu yana yangınlarla bağlantılı 184 kişi gözaltına alındı.
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Fransa yeni bir sıcak hava kıyametine hazırlanıyor
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları, sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte yeni noktalarda alevlendi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.
Mücadele kapsamında Gironde bölgesinde 2 bin itfaiyeci görev yapıyor. Yangından daha önce etkilenen 14 farklı noktada alevlerin yeniden yükselmesi nedeniyle bölgedeki tehlike devam ediyor.
Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, İspanya'da da benzer sıcaklıkların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Binlerce kişi tahliye edildi
Son bir hafta içinde yangınlar nedeniyle 70 binden fazla kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin büyük bölümü evlerine dönmeye başlasa da onlarca yerleşim yeri halen tehdit altında bulunuyor. Fransa genelinde ise son dönemde tahliye edilenlerin sayısı 220 binin üzerine çıktı.
İspanya ve komşu Portekiz'de de yangınlarla mücadele sürüyor. Portekiz'in Guarda bölgesinde 400 itfaiyeci üç farklı kolda ilerleyen yangını söndürmeye çalışıyor.
Bordeaux'da hava kalitesi düştü
Alevlerin Bordeaux şehir merkezine 15 kilometre kadar yaklaşmasına rağmen kent doğrudan bir tehdit altında bulunmuyor. Ancak yangının Bordeaux ve çevresindeki metropol alanı üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor.
Şehirde hava kalitesi ciddi oranda düşerken, duman ve kül nedeniyle çok sayıda restoran ve işletme kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
Lacanau yakınlarındaki kamping alanları tamamen boşaltılırken, bölgede yaklaşık 240 evin yangınlarda hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Diğer yandan Var bölgesindeki yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Bölgede 6 Temmuz'dan bu yana yangınlarla bağlantılı 184 kişi gözaltına alındı.
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