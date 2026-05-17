Eurovision’da İsrail protestoları finale damga vurdu
Eurovision Şarkı Yarışması’nın 70’inci finali, 2026 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Wiener Stadthalle’de düzenlendi. İsrail’in yarışmaya katılımı nedeniyle yaşanan protestolar ve bazı ülkelerin boykot kararları final gecesine damga vururken, Bulgaristan temsilcisi Dara “Bangaranga” adlı şarkısıyla birinciliği elde etti. Yarışma sonrası Avrupa Yayın Birliğinin katılım politikalarına yönelik tartışmaların sürmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 09:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Final gecesinde İsrailli şarkıcı Noam Bettan’ın sahne aldığı sırada seyirciler tarafından Filistin bayrakları açıldı. Salondaki protestolar sırasında İsrail temsilcisinin performansı yuhalanırken, sosyal medyada da yarışmaya yönelik eleştiriler gündeme taşındı.
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in Eurovision’da yer almaması gerektiğini savundu. Callamard paylaşımında, devam eden işgal ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’e sahne verilmemesi gerektiğini ifade etti.
Beş ülke yarışmayı boykot etti
İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda, İsrail’in yarışmaya katılmasını protesto ederek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmadı. Boykot kararları Avrupa kamuoyunda tartışma yaratırken, bazı yayın kuruluşları da organizasyona tepki gösterdi.
İspanya devlet televizyonu RTVE, yarışmanın başlangıç saatinde ekranını kısa süreliğine karartarak “Filistin için barış ve adalet” mesajı yayımladı. Belçika’nın Flaman kamu yayıncısı VRT ise Avrupa Yayın Birliği’nin mevcut tutumunu değiştirmemesi halinde gelecek yıl yarışmaya katılmayabileceğini açıkladı.
Bulgaristan 516 puanla birinci oldu
Final gecesinde toplam 25 ülke sahne aldı. Jüri ve seyirci oylarının ardından Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” isimli şarkısıyla 516 puan alarak yarışmanın galibi oldu.
İsrail 343 puanla ikinci sırada yer alırken, Romanya 296 puanla üçüncü oldu. İsrail’in seyirci puanlarının açıklandığı sırada salondan yuhalama sesleri yükseldiği duyuldu.
Viyana’da protesto gösterileri düzenlendi
Final öncesinde Viyana’da 1000’den fazla Filistin destekçisi protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Göstericiler, Eurovision’un düzenlendiği Wiener Stadthalle çevresinde yürüyerek İsrail’in yarışmadan çıkarılması çağrısında bulundu.
“Soykırıma sahne yok” ve “İsrail’i boykot edin” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Avrupa Yayın Birliğini İsrail’e yaptırım uygulamaya çağırdı. Gösterilere çok sayıda aktivist, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Alternatif konser düzenlendi
Viyana’daki Maria-Theresien Meydanı’nda “Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok” başlığıyla alternatif konser organize edildi. Etkinlikte Gazze’deki insani durum ve savaş karşıtı mesajlar öne çıktı.
Konserde yer alan sanatçılar ve aktivistler, Avrupa Yayın Birliği’nin İsrail’e yönelik tutumunu eleştiren konuşmalar yaptı. Organizasyonda Filistin’e destek mesajları verildi.
İzlenme oranlarında düşüş yaşandı
Yarışmanın izlenme oranlarında önceki yıllara göre düşüş kaydedildi. İtalya’da RAI kanalında yayımlanan ilk yarı finali 1 milyon 856 bin kişi izledi. Ülkede 2025 yılında aynı aşamayı 2 milyon 489 bin kişinin takip ettiği açıklanmıştı.
Hollanda’da ise ilk yarı finalin izlenme oranı 2025’e göre yüzde 42 geriledi. İngiltere, İsveç ve Belçika’da da Eurovision yayınlarının izleyici sayılarında düşüş yaşandığı bildirildi.
