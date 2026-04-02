Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Maluku Denizi açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Geçici tsunami uyarısının yapılmasına neden olan sarsıntıda ilk belirlemelere göre en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Birçok bölgede maddi hasar oluştu.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 09:13
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Maluku Adası'nın Ternate şehrinin 126 kilometre kuzeybatı açığı olan sarsıntı kaydedildi.
Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevredeki adalarda yıkıma yol açtı.
Depremin ardından yayımlanan dev dalga uyarısı daha sonra kaldırıldı.
Endonezya basını ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin çöken bir bina enkazının altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok bölgede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Endonezya açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem!
