Dünyada büyük yankı buldu: Cumhurbaşkan Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Avrupa Birliği'ne yönelik yaptığı 'Türkiye'siz bir AB küresel aktör olamaz' çıkışı ve yeni dünya düzeni vurgusu, Yunanistan'dan Hindistan'a kadar dünya medyasında geniş yer buldu. Sert ve net bir mesaj olarak yorumlanan sözleri manşetine taşıyan CNN Greece, haberi 'Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler' başlığıyla verdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik verdiği mesajlar, uluslararası basında geniş yankı buldu.
Başkan Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında Türkiye'nin dahil olmadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel ölçekte güçlü bir aktör olamayacağını vurguladı. AB'nin Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını doğru değerlendirmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya Batılı devletlerin etkisi altında şekillenen eski düzendedir" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI DAHA FAZLA"
Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazla olduğuna dikkat çekerek bu durumun ilerleyen süreçte daha da belirgin hale geleceğini söyledi.
Avrupa'nın kritik bir yol ayrımında olduğunu belirten Erdoğan, ya Türkiye'nin artan küresel rolünü fırsat olarak göreceğini ya da dışlayıcı politikalarla kendi geleceğini zora sokacağını ifade etti.
Türkiye'nin beklentisinin, Avrupa'nın önyargılardan arınarak daha samimi ve eşitlikçi bir ilişki kurması olduğunu dile getiren Erdoğan, bu yaklaşımın yalnızca Türkiye'ye değil tüm Avrupa kıtasına kazanç sağlayacağını vurguladı.
DÜNYA BASININDA YANKILANDI
Erdoğan'ın açıklamaları farklı ülkelerin basınında dikkat çekici başlıklarla yer aldı:
CNN Greece, haberi "Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler" başlığıyla verdi.
Atina merkezli Militaire, "Avrupa Erdoğan karşısında yol ayrımında" diyerek Türkiye'nin artık eski konumunda olmadığına vurgu yaptı.İsrail basınından Maariv, Erdoğan'ın Avrupa'yı "stratejik körlük" ile eleştirdiğini aktardı.
Hindistan merkezli Asian News International, Erdoğan'ın Avrupa'ya "önyargılardan vazgeçin" çağrısını öne çıkardı.
Ermenistan'dan Aurora News ise Türkiye'nin artık eski konumunda olmadığına dikkat çeken ifadeleri manşete taşıdı.
Uluslararası medya, Erdoğan'ın açıklamalarını genel olarak Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme işaret eden sert ve net mesajlar olarak değerlendirdi.
