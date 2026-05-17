DSÖ Ebola nedeniyle acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da görülen Ebola vakalarının ardından uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti. Kurum, sınır ötesi yayılma riskinin artması nedeniyle komşu ülkeler için alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 09:52
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgınının “uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu” oluşturduğunu belirtti. Açıklamada, mevcut durumun pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığı ifade edildi. Bölgedeki vaka hareketliliği nedeniyle uluslararası destek mekanizmalarının hızlandırılması hedefleniyor.
Kongo’daki vaka sayısı arttı
DSÖ verilerine göre 17 Mayıs 2026 itibarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde laboratuvar tarafından doğrulanmış sekiz vaka tespit edildi. Bölgede ayrıca 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi.
Uganda ve Güney Sudan sınırında bulunan Ituri eyaletindeki sağlık bölgelerinde gözetim çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yetkililer, sınır geçişleri nedeniyle virüsün bölgesel yayılım riskinin arttığına dikkat çekti.
Kampala’da 24 saat içinde iki vaka görüldü
DSÖ açıklamasında, 15 ve 16 Mayıs 2026 tarihlerinde Uganda’nın başkenti Kampala’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden seyahat eden iki kişide Ebola vakasının doğrulandığı belirtildi. Vakalar arasında doğrudan bağlantı bulunmadığı, hastalardan birinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Uganda sağlık otoriteleri, temaslı takibi ve izolasyon uygulamalarını devreye aldı. Başkentte görülen vakaların ardından bölgedeki sağlık sistemleri için ek önlemler gündeme geldi.
Ebola virüsü yüksek ölüm riski taşıyor
Ebola virüsü, enfekte kişilerle fiziksel temas ve vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor. Hastalık, hızlı müdahale edilmemesi halinde yüksek ölüm oranlarına yol açabiliyor.
Almanya merkezli Robert Koch Institute verilerine göre tedavi uygulanmayan vakalarda ölüm oranı yüzde 90’a kadar çıkabiliyor. Batı Afrika’da 2014-2015 döneminde yaşanan Ebola salgınında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde eylül 2025’te görülen son Ebola salgınında Kasai eyaletinde 45 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede 1976’dan bu yana toplam 16 Ebola salgını kayıtlara geçti.
DSÖ Ebola nedeniyle acil durum ilan etti
