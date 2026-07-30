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Çin, yeni iletişim teknolojisi test uydularını fırlattı

Çin, teknoloji testleri ve veri iletimi gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere yeni iletişim teknolojisi test uydularını uzaya gönderdi.

Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Çin, yeni iletişim teknolojisi test uydularını fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, test uyduları, Long March-6 taşıyıcı roketiyle Şanşi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörüngelerine başarıyla girdiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 660'ıncı taşıma görevi oldu.

Uydular, iletişim, yayıncılık, televizyon ve veri iletimi gibi hizmetlerin yanı sıra ilgili teknoloji testlerinde kullanılacak.

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