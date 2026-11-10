Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 4 ilde 7 gözaltı
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 4 ilde 7 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu'na yönelik 4 ilde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 09:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Eski belediye yöneticileri de gözaltında
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu da yer aldı.
Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise BUSTECH şirketinde görevli personel ve proje yöneticileri, çeşitli şirket ortakları ile belediye çalışanlarından oluştuğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ESBAKIM sahibi Emre Kaya’nın ise firari olarak arandığı kaydedildi.
İhale ve rüşvet iddiaları mercek altında
Soruşturmada, Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu öne sürülen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler alındığı iddiaları inceleniyor. 2021 yılında İzmir'de kurulan şirketin belediyeden araç bakım, temizlik ve maske alımı gibi ihaleler aldığı, ödemeler sırasında bazı belediye görevlilerine elden rüşvet verildiği iddiaları dosyada yer alıyor.
Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarının da bulunduğu soruşturmada; ihale ve hakediş ödemelerinin Halk TV, Özdemir Üç Tekstil ve diğer şirket hesapları arasında yurt içi ve yurt dışı transferlerle dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı öne sürülüyor.
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 4 ilde 7 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu'na yönelik 4 ilde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Eski belediye yöneticileri de gözaltında
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu da yer aldı.
Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise BUSTECH şirketinde görevli personel ve proje yöneticileri, çeşitli şirket ortakları ile belediye çalışanlarından oluştuğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ESBAKIM sahibi Emre Kaya’nın ise firari olarak arandığı kaydedildi.
İhale ve rüşvet iddiaları mercek altında
Soruşturmada, Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu öne sürülen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler alındığı iddiaları inceleniyor. 2021 yılında İzmir'de kurulan şirketin belediyeden araç bakım, temizlik ve maske alımı gibi ihaleler aldığı, ödemeler sırasında bazı belediye görevlilerine elden rüşvet verildiği iddiaları dosyada yer alıyor.
Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarının da bulunduğu soruşturmada; ihale ve hakediş ödemelerinin Halk TV, Özdemir Üç Tekstil ve diğer şirket hesapları arasında yurt içi ve yurt dışı transferlerle dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı öne sürülüyor.
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