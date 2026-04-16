Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki Türk toprağı Çayhan Düzü'nü ara bölge statüsüne sokma girişimine Türk askeri izin vermedi. Bölgeye Türk bayrağı çekildi. F-16'lar alçaktan uçtu. Ankara, BMBG'yı 'Türk halkı nezdinde itibarınızı düzeltin.' ifadeleriyle tarafsız davranmaya çağırdı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 07:24
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 08:25
Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) Kıbrıs'taki Türk toprağı olan Çayhan Düzü'nü ara bölge statüsüne sokma girişimine Türk askeri izin vermedi.
BMBG, Kıbrıs'ta skandal adım atarak, Türk ve Rumların karma yaşadığı Pile bölgesindeki Çayhan Düzü'nü 'ara böle' ilan etti ve Türk askerinin izinsiz faaliyette bulunduğunu iddia etti. BMBG'nin bu girişimine Mehmetçik izin vermedi, bölgeye Türk bayrağı çekildi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nü sert bir şekilde kınadı, "BMBG tarafından yapılan açıklamada, tamamen KKTC toprağı ve egemenliğimiz altında bulunan Çayhan Düzü'nün 'ara bölge' olarak nitelendirilmesi ve bu alanda güvenlik güçlerimizin izinsiz faaliyet yürüttüğü iddiası kabul edilemezdir. Bu yaklaşımı en güçlü şekilde protesto ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
BMBG'nin, bu açıklamasıyla tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını bir kez daha açıkça ortaya koyduğu belirtilerek, BMBG'nin Kıbrıs Türk tarafını mesnetsiz iddialarla hedef gösteren tutumunun, kurumun Kıbrıs Türk halkı nezdinde olmayan itibarının düzeltilmesine yardımcı olmayacağının altı çizildi.
F16'LAR UÇUŞ YAPTI
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız" derken, Başbakan Ünal Üstel de "KKTC kendi sınırları, egemenlik hakları ve vatandaşlarının güvenliği söz konusu olduğunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bölgedeki gerilim sırasında 2 Türk F-16 savaş uçağının alçak uçuş yapması da dikkat çekti.
BM gücüne bayraklı rest! Türk askeri izin vermedi
