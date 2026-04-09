Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı ile ateşkesi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammad Ishaq Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin durumu ve İslamabad’da başlayacak müzakereleri ele aldı. Sürecin seyri diplomatik temaslarla yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 21:07
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 21:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, geçici ateşkesin mevcut durumu ve İslamabad’da başlaması planlanan müzakere süreci ele alındı. Görüşmenin, bölgedeki diplomatik temasların seyrine yönelik etkileri yakından takip ediliyor.
Görüşmede ele alınan başlıklar
Görüşmede taraflar, sahadaki ateşkesin sürdürülebilirliği ve taraflar arasında yürütülecek diplomatik müzakerelerin çerçevesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İslamabad’da başlayacak görüşmelerin içeriği ve takvimi de gündeme geldi.
Diplomatik temaslar sürüyor
Türkiye ve Pakistan arasında yürütülen diplomatik temasların, bölgesel gelişmeler doğrultusunda devam ettiği bildirildi. İlerleyen süreçte müzakerelerin kapsamı ve sonuçlarına ilişkin yeni temasların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
