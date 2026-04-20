İran ile ABD arasındaki 15 günlük geçici ateşkes sürerken, Pakistanlı kaynaklar, İran heyetinin ABD'yle ikinci tur görüşmelere katılacağını bildirdi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, 'Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:06
Haber Güncellenme Tarihi: 20.04.2026 11:10
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 52. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.
"İRAN 2. TUR GÖRÜŞMELERE KATILACAK"
Pakistanlı kaynaklar, İran heyetinin ABD'yle görüşmelere katılacağını bildirdi.
AA'ya bilgi veren Pakistanlı kaynaklar, İran heyetinin İslamabad'da ABD heyetiyle ikinci tur görüşmelere katılacağını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, "Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok." açıklamasında bulundu.
İran basınında, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası kalkana kadar İran heyetinin müzakere masasına oturmayacağı paylaşılmıştı
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.
ABD ve İran yeniden masaya oturacak mı?
- PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.
