ABD, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürecek
ABD yönetimi, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 08:00
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 09:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla rezervlerinden koordineli şekilde 400 milyon varil petrol ve rafine ürünün piyasaya sürülmesi talebinin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.
Açıklamada, "Bu çabanın bir parçası olarak Başkan Trump, Enerji Bakanlığına, gelecek haftadan itibaren Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi yetkisi verdi" ifadesi kullanıldı.
Söz konusu petrolün piyasaya sürülmesinin yaklaşık 120 gün süreceği belirtilen açıklamada, stratejik rezervlerin gelecek yıl içinde yaklaşık 200 milyon varille, yani çekilecek miktardan yüzde 20 daha fazla olacak şekilde ve vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeden yeniden doldurulmasının planlandığı kaydedildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
