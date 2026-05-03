ABD İran geriliminde yeni açıklamalar tansiyonu artırdı
ABD İran gerilimi, taraflardan gelen son açıklamalarla yeniden yükseldi. İran, Pakistan aracılığıyla Washington’a 14 maddelik müzakere teklifini ilettiğini duyururken, ABD Başkanı Donald Trump planın kabul edilebilir olmayabileceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 09:42
ABD ile İran arasındaki gerilim, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi’nin açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. İran, müzakere teklifini Pakistan üzerinden ilettiğini bildirirken, kararın ABD’ye ait olduğunu açıkladı. Açıklamalar, bölgedeki risk algısının artmasına neden olurken, önümüzdeki günlerde diplomatik temasların yönü kritik önem taşıyor.
İran müzakere teklifini Pakistan üzerinden iletti
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin ABD ile diplomasi kapısını kapatmadığını ancak güven sorununun sürdüğünü ifade etti. Garibabadi, İran’ın teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunduğunu ve sürecin Washington’un kararına bağlı olduğunu belirtti.
İran’ın hem diplomasi hem de olası çatışma senaryolarına karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Garibabadi, ülkenin milli çıkarlarının korunacağını kaydetti. Açıklamada, ABD’ye yönelik güvensizlik vurgusu dikkat çekti.
Trump planı inceleyecek ancak mesafeli
ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından iletilen planı inceleyeceğini ancak mevcut haliyle kabul edilebilir bulmadığını ifade etti. Trump, İran’ın geçmişteki politikalarına atıfta bulunarak planın yeterli olmadığını savundu.
Trump ayrıca, İran’a yönelik askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini belirtti. Olası bir saldırı ihtimaline ilişkin soruya, şartlara bağlı olarak bunun mümkün olabileceğini dile getirdi.
Füze kapasitesi ve askeri seçenekler gündemde
Trump, İran’ın füze üretim kapasitesinin büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini öne sürerken, kalan kapasitenin de hedef alınabileceğini söyledi. Bu açıklama, askeri seçeneklerin tamamen devre dışı bırakılmadığı şeklinde değerlendirildi.
ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasına ilişkin açıklamalar da tartışma yarattı. Trump, bu uygulamayı “dostane abluka” olarak nitelendirirken, İran cephesi uluslararası hukukun ihlal edildiğini savundu.
Bölgesel riskler ve askeri hazırlık iddiaları
İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü. Haberlere göre, saldırı ihtimaline karşı bölgede askeri sevkiyatın artırıldığı ve koordinasyon görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.
Aynı haberlerde, olası bir saldırı durumunda İran’ın İsrail’e misillemede bulunabileceği iddia edildi. Bu gelişmeler, Orta Doğu’da jeopolitik risklerin artabileceğine işaret ederken, diplomatik sürecin seyri küresel piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor.
İran ABDyi uluslararası hukuk üzerinden eleştirdi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran gemilerine yönelik müdahalelerine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi. Bekayi, bu eylemlerin uluslararası denizcilik hukukunu ihlal ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump’ın söz konusu müdahaleleri “korsanlık” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Bekayi, bunun doğrudan bir itiraf niteliği taşıdığını ifade etti. İran tarafı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.
