ABD'de uçakta bomba paniği! ''Bomba taşıyorum'' deyince gözaltına alındı
ABD'de uçakta bomba paniği! ''Bomba taşıyorum'' deyince gözaltına alındı
ABD'de Louisiana eyaletindeki New Orleans kentine gitmek üzere havalanan uçakta üzerinde bomba bulunduğunu söyleyen yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 10:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Jefferson Parish Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağında seyahat eden 34 yaşındaki kişinin "mantık dışı" davranışlar sergilemeye başladığı ve uçuş ekibine bomba taşıdığını söylediği belirtildi.
Açıklamada, New Jersey eyaletinin Newark kentinden havalanan uçağın, Louisiana eyaletindeki Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı ve şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheli hakkında planlı kundaklamaya ilişkin asılsız bilgi vermek ve korku yaratmak suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçakta yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatacağı aktarıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD'de uçakta bomba paniği! ''Bomba taşıyorum'' deyince gözaltına alındı
ABD'de Louisiana eyaletindeki New Orleans kentine gitmek üzere havalanan uçakta üzerinde bomba bulunduğunu söyleyen yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.
Jefferson Parish Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağında seyahat eden 34 yaşındaki kişinin "mantık dışı" davranışlar sergilemeye başladığı ve uçuş ekibine bomba taşıdığını söylediği belirtildi.
Açıklamada, New Jersey eyaletinin Newark kentinden havalanan uçağın, Louisiana eyaletindeki Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı ve şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheli hakkında planlı kundaklamaya ilişkin asılsız bilgi vermek ve korku yaratmak suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçakta yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatacağı aktarıldı.
Çok Okunanlar