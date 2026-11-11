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ABD'de uçakta bomba paniği! ''Bomba taşıyorum'' deyince gözaltına alındı

ABD'de Louisiana eyaletindeki New Orleans kentine gitmek üzere havalanan uçakta üzerinde bomba bulunduğunu söyleyen yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 10:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'de uçakta bomba paniği! ''Bomba taşıyorum'' deyince gözaltına alındı

Jefferson Parish Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağında seyahat eden 34 yaşındaki kişinin "mantık dışı" davranışlar sergilemeye başladığı ve uçuş ekibine bomba taşıdığını söylediği belirtildi.

Açıklamada, New Jersey eyaletinin Newark kentinden havalanan uçağın, Louisiana eyaletindeki Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı ve şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında planlı kundaklamaya ilişkin asılsız bilgi vermek ve korku yaratmak suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçakta yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatacağı aktarıldı.

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