ABD Başkanı Trump’tan İran ve Orta Doğu mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda İran ve Orta Doğu’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini ifade ederken, bölgedeki gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 20:07
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 20:08
Trump, İran’ın ABD unsurlarına yönelik olası eylemlerine ilişkin soruya, “Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ve ne yapmamaları gerektiğini de biliyorlar” yanıtını verdi. İran’ın mevcut durumda avantajlı bir konumda olmadığını belirten Trump, bu durumun İran tarafından da bilindiğini ifade etti.
Nükleer program vurgusu
ABD Başkanı, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini yineledi. Trump, İran’ın nükleer kapasiteye sahip olması halinde Orta Doğu’daki dengelerin ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtti. Açıklamada, İsrail’in güvenliğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı.
Anlaşma mesajı
Trump, İran’ın anlaşma yapmak istediğini ifade etti. İranlı yetkililerin farklı platformlarda çelişkili açıklamalar yaptığını savunan Trump, görüşmelerde verilen mesajlarla kamuoyuna yapılan açıklamalar arasında farklılık bulunduğunu dile getirdi.
Bölgesel gerilim vurgusu
İran’ın atacağı adımların önemine dikkat çeken Trump, askeri bir senaryodan kaçınmak istediklerini belirtti. Açıklamada, bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.
