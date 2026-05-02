Birinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltısı tarafından batırılan USCGC Tampa, 107 yıl sonra Cornwall açıklarında bulundu. Donanma arşiv görüntüleri kimliği kesinleştirdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.05.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 02.05.2026 08:05
Kaynak:
Haber Merkezi
İngiliz Gasperados dalış ekibi, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltısı tarafından batırılan ve 107 yıldır kayıp olan USCGC Tampa enkazını, Cornwall açıklarında 91 metrede buldu.
Üç yıllık araştırma sonrası gemi, 131 mürettebatıyla 1918'de yok olmuştu. Donanma arşiv görüntüleri kimliği kesinleştirdi.
1918'de Tampa, yakıtı azaldığı için konvoydan ayrılıp Galler'e yönelirken, UB-41 denizaltısının torpidosuyla vuruldu; patlama gemiyi 3 dakikada batırdı. 111 sahil güvenlik, 4 ABD donanması ve 16 İngiliz hayatını kaybetti. Enkazın savaş mezarı olarak korunacağı açıklandı.
91 metrede tarihi keşif! 107 yıl sonra bulundu
