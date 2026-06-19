Yunan basınından Türkiye itirafı: Türk İHA’ları “zinciri” kırıyor
Yunan basınından Türkiye itirafı: Türk İHA’ları “zinciri” kırıyor
Yunan Topontiki Gazetesi, Türkiye’nin Ege’deki stratejik hamlelerini mercek altına alarak; Türk İHA ve gözetleme uçaklarının, Yunan savunma sisteminin "vurucu zincirini" adım adım haritalandırdığını itiraf etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 13:47
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 13:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan merkezli Topontiki gazetesi, Türkiye'nin Atina'nın Ege Deniz'indeki faaliyetlerine yönelik farklı bir operasyonel doktrin uygulamaya başladığını öne sürdü. Yunanistan basını, "Türklerin Ege'de İHA'larla uyguladığı yıpratma savaşı nasıl yürütülüyor?" başlığıyla bir analiz haber yayınladı.
"TÜRKİYE EGE'DE STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR" İDDİASI
Türkiye ve Yunanistan'ın 30 yılı aşkın süredir Ege Denizi'nde çekişmeler yaşadığına değinilen haberde, "Ege Denizi'ndeki Yunan-Türk çatışması, savaş uçaklarının müdahaleleri, it dalaşları ve Atina FIR'ının ve en önemlisi ulusal hava sahasının ihlalleriyle özdeşleşmişti. Ancak bu denge yavaş yavaş ama önemli ölçüde değişiyor. "Yumuşak sular" teorisinden sonra, son birkaç hafta hariç, ihlaller ve suistimaller önemli ölçüde azaldı." dedi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın endişelendiğini yazan Atina basını, Türkiye'nin insanlı savaş uçaklarıyla hava gücünü göstermeyi bırakıp, insansız hava araçları, gözetleme uçakları ve elektronik keşif platformlarıyla Ege'de varlık göstermeye başlığını aktardı.
"TÜRKİYE SON 15 YILDIR SİSTEMATİK OLARAK MİMARİSİ OLUŞTURUYOR"
"Türkiye Ege Denizi'nde farklı bir operasyonel doktrin uyguluyor" ifadelerini kullanan Yunanistan basını, "Türkiye, son 15 yıldır sistematik olarak çok katmanlı bir İstihbarat, Gözetim ve Keşif (İSG ) mimarisi oluşturmaya yatırım yaptı. Bayraktar TB2, ANKA-B, ANKA-S ve Aksungur artık günlük gözetim araçları olurken, CN-235 ve ATR-72 deniz işbirliği uçakları gibi uçaklar da geniş kapsamlı ve uzun menzilli yetenekleriyle bu yapıyı tamamladı." dedi.
İHA'ların savaş uçaklarının aksine saatlerce havada kalabildiğine dikkati çeken Atina basını, söz konusu teknolojilerin düşük işletme maliyetleriyle çalışabildiğini ve insan mürettebatını tehlikeye atmadan büyük miktarda bilgi toplayabildiğini hatırlattı.
"Türk İHA'ları Yunan hava gücünü nasıl mahvediyor?" sorusuna cevap arayan Yunan basını, bu görevlerin çoğunun Yunan hava üstünlüğüne doğrudan meydan okumak amacıyla yapılmadığını, asıl amacın sistematik olarak veri toplamak olduğunu iddia etti.
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Yunan basınından Türkiye itirafı: Türk İHA’ları “zinciri” kırıyor
Yunan Topontiki Gazetesi, Türkiye’nin Ege’deki stratejik hamlelerini mercek altına alarak; Türk İHA ve gözetleme uçaklarının, Yunan savunma sisteminin "vurucu zincirini" adım adım haritalandırdığını itiraf etti.
Yunanistan merkezli Topontiki gazetesi, Türkiye'nin Atina'nın Ege Deniz'indeki faaliyetlerine yönelik farklı bir operasyonel doktrin uygulamaya başladığını öne sürdü. Yunanistan basını, "Türklerin Ege'de İHA'larla uyguladığı yıpratma savaşı nasıl yürütülüyor?" başlığıyla bir analiz haber yayınladı.
"TÜRKİYE EGE'DE STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR" İDDİASI
Türkiye ve Yunanistan'ın 30 yılı aşkın süredir Ege Denizi'nde çekişmeler yaşadığına değinilen haberde, "Ege Denizi'ndeki Yunan-Türk çatışması, savaş uçaklarının müdahaleleri, it dalaşları ve Atina FIR'ının ve en önemlisi ulusal hava sahasının ihlalleriyle özdeşleşmişti. Ancak bu denge yavaş yavaş ama önemli ölçüde değişiyor. "Yumuşak sular" teorisinden sonra, son birkaç hafta hariç, ihlaller ve suistimaller önemli ölçüde azaldı." dedi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın endişelendiğini yazan Atina basını, Türkiye'nin insanlı savaş uçaklarıyla hava gücünü göstermeyi bırakıp, insansız hava araçları, gözetleme uçakları ve elektronik keşif platformlarıyla Ege'de varlık göstermeye başlığını aktardı.
"TÜRKİYE SON 15 YILDIR SİSTEMATİK OLARAK MİMARİSİ OLUŞTURUYOR"
"Türkiye Ege Denizi'nde farklı bir operasyonel doktrin uyguluyor" ifadelerini kullanan Yunanistan basını, "Türkiye, son 15 yıldır sistematik olarak çok katmanlı bir İstihbarat, Gözetim ve Keşif (İSG ) mimarisi oluşturmaya yatırım yaptı. Bayraktar TB2, ANKA-B, ANKA-S ve Aksungur artık günlük gözetim araçları olurken, CN-235 ve ATR-72 deniz işbirliği uçakları gibi uçaklar da geniş kapsamlı ve uzun menzilli yetenekleriyle bu yapıyı tamamladı." dedi.
İHA'ların savaş uçaklarının aksine saatlerce havada kalabildiğine dikkati çeken Atina basını, söz konusu teknolojilerin düşük işletme maliyetleriyle çalışabildiğini ve insan mürettebatını tehlikeye atmadan büyük miktarda bilgi toplayabildiğini hatırlattı.
"Türk İHA'ları Yunan hava gücünü nasıl mahvediyor?" sorusuna cevap arayan Yunan basını, bu görevlerin çoğunun Yunan hava üstünlüğüne doğrudan meydan okumak amacıyla yapılmadığını, asıl amacın sistematik olarak veri toplamak olduğunu iddia etti.
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