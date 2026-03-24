Savunmada stratejik görüşme! Türkiye'nin Eurofighter tedariki masada
Türkiye'nin Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki konusunda son dakika yeni bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette Türkiye'nin hava gücünü artıracak önemli başlıklar ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 16:00
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 15:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Healey'in resmi davetlisi olarak İngiltere'yi ziyaret edecek.
Ziyaret kapsamında her iki Bakan tarafından ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konuları değerlendirilecek.
Türkiye ve İngiltere arasında devam eden ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı "Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki" konusu da gündemde olacak.
Milli Savunma Bakanı Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağının üretim tesislerini de ziyaret edecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
