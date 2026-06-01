2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'u ödüle layık görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 12:23
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 12:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk öğrencilerin başarısına ilişkin bilgi verdi.
2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda gençlerin yine göğüslerini kabarttığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
"Ülkemizi temsil eden 27 öğrencimizin hazırladığı 13 projeden 4 proje Büyük Ödül'e, 2 proje İkincilik Ödülü'ne, 2 proje Dördüncülük Ödülü'ne ve 1 proje Özel Ödül'e layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Regeneron ISEF’te Türk imzası: 9 proje ödül aldı
2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'u ödüle layık görüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk öğrencilerin başarısına ilişkin bilgi verdi.
2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda gençlerin yine göğüslerini kabarttığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
"Ülkemizi temsil eden 27 öğrencimizin hazırladığı 13 projeden 4 proje Büyük Ödül'e, 2 proje İkincilik Ödülü'ne, 2 proje Dördüncülük Ödülü'ne ve 1 proje Özel Ödül'e layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum."
Çok Okunanlar