Baykar'ın K2 kamikaze İHA'sı sahneye çıktı: Yapay zekâ destekli sürü otonomisiyle sınıfının en büyüğü
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yapay zekâ destekli akıllı sürü otonomisi testleriyle sahneye çıktı. 5 hava aracının farklı dizilimlerde gerçekleştirdiği formasyon uçuşlarını başarıyla tamamlayan platform, yüksek tahrip gücü ve 2000 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:26
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 10:27
Maliyet etkin savunma çözümleri geliştirme stratejisi kapsamında Baykar tarafından öz kaynaklarla geliştirilen K2 Kamikaze İHA, otonomi ve yapay zekâ kabiliyetlerini sergilediği testlerle sahaya çıktı.
Gelişmiş yapay zekâ ve otonomi algoritmalarıyla donatılan platform, dün ve bugün gerçekleştirilen ve 5 adet K2’nin katıldığı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
AKILLI SÜRÜ OTONOMİSİ TEST EDİLDİ
Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, iki gün boyunca Saros Körfezi üzerinde çoklu test uçuşları gerçekleştirdi.
Testlerde platformlar;
"sağ kademe",
"çizgi",
"V" dizilimli formasyon uçuşlarını başarıyla icra etti.
Senaryolar kapsamında K2 platformları, yapay zekâ, sensör ve yazılımları sayesinde sürüdeki diğer hava araçlarına göre konum alarak filo içindeki yerlerini hatasız şekilde korudu ve görevlerini tamamladı.
K2 Kamikaze İHA’nın ayrıca "Turan" ve "duvar" formasyonu gibi farklı dizilimleri de uygulayabildiği belirtildi.
YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SÜRÜ SİNERJİSİ
Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürde “feda edilebilir” olarak adlandırılan kamikaze İHA sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor.
Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki aşamasında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanılabilen versiyonlarının geliştirilmesi planlanıyor.
ELEKTRONİK HARBE KARŞI KESİNTİSİZ GÖREV
K2 Kamikaze İHA’nın seyrüsefer mimarisi, küresel konumlama sistemlerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı.
Platform; gimbal kamera ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi sayesinde yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor.
Bu sayede tüm GNSS sinyallerinin kesildiği ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyrüsefer gerçekleştirerek hedefe otonom şekilde ilerleyebiliyor.
GÖRSEL KİLİTLENME VE HASSAS VURUŞ KABİLİYETİ
Üzerindeki EO/IR gimbal kamera sistemi platforma hem keşif-gözetleme yeteneği kazandırıyor hem de görsel kilitlenme özelliği sayesinde hedefi tam isabetle vurmasına olanak tanıyor.
Platform ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip. Görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği artırıyor.
Sınıfının en büyük kamikaze İHA’sı
Sınıfının en büyük kamikaze platformlarından biri olarak öne çıkan K2 Kamikaze İHA, kısa pistlerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlıyor.
Platformun öne çıkan teknik özellikleri şöyle:
800 kg azami kalkış ağırlığı
200 kg harp başlıklı mühimmat taşıma kapasitesi
2000 kilometreyi aşan menzil
200 km/s üzeri hız
13 saatin üzerinde havada kalış süresi
Bu özellikleri sayesinde K2’nin uzun menzilli stratejik görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor.
BAYKAR İHRACATTA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Başlangıçtan bu yana projelerini tamamen öz kaynaklarıyla geliştiren Baykar, 2025 yılında da insansız hava araçları segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü.
Şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu yenilerken gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ını ihracattan elde etti.
Dünyanın en büyük İHA şirketi
2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’de tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına giren Baykar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.
Şirket, Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.
