Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Şarampole uçtu, 5'inci kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza kesildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, 5'inci kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 390 bin lira ceza verildi.
Ergene'den Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, Kemalettin Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde 2,02 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.K'ye, 5. kez alkollü araç kullanmaktan 390 bin lira idari para cezası uygulandı.
Çok Okunanlar