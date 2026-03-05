Şarampole uçtu, 5'inci kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, 5'inci kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 390 bin lira ceza verildi.

Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:20
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 08:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ergene'den Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, Kemalettin Mahallesi çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde 2,02 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.K'ye, 5. kez alkollü araç kullanmaktan 390 bin lira idari para cezası uygulandı.

